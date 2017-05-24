Crespo.- Desde la Municipalidad de Crespo se informó que este jueves 25 de mayo funcionará con normalidad el servicio de recolección de residuos domiciliarios, separados en origen en orgánicos (húmedos) e inorgánicos (secos).

El programa ‘Otra Oportunidad’ que lleva adelante la Municipalidad de Crespo divide la tarea de recolección en dos sectores: Zona ‘A’ (hacia el oeste) y Zona ‘B’ (hacia el este). La línea limitante comprende las calles Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illía.

En la Zona ‘A’ se recolecta de la siguiente forma: orgánicos y sanitarios (lunes, miércoles y viernes) e inorgánicos (martes, jueves y sábados).

En la Zona ‘B’ se efectúa la recolección de esta manera: orgánicos y sanitarios (martes, jueves y sábados); e inorgánicos (lunes, miércoles y viernes).

Es preciso aclarar, además, que las calles divisoras están comprendidas en la recolección contemplada para la Zona ‘A’.