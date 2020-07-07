Este viernes 10 de julio a las 18 hs en vivo y de manera virtual, el reconocido actor y dramaturgo paranaense Mauricio Dayub dialogará con la periodista Sabina Melchiori, de Gualeguaychú. El ciclo Factor río: Diálogos de afluencias culturales: propone repensar y reconocer creadores y sus prácticas culturales en las orillas de todos los ríos, en la voz de referentes culturales y artísticos de la provincia. El ciclo se desarrolla con formato entrevistas en vivo con la consigna el río como concepto nodal. El río cobra protagonismo como ideario multidimensional y atemporal; así cada invitado navegará por las corrientes del arte, la historia y la cultura, sus vidas y la relación con el/los ríos, ya sean conocidos o metafóricos.

Las charlas se proponen como un diálogo ameno y accesible, donde la voz de cada protagonista es una invitación a conocer y a reconocer el vínculo con el río. Todos los viernes de julio cambian las figuras de entrevistada/os y entrevistadores.

Los encuentros se llevan a cabo desde las 18hs, en transmisión simultánea por la cuenta oficial en facebook “Cultura Entre Ríos” y por el canal de cable regional T5 Satelital.

Agenda del ciclo

Viernes 17 de julio: Soledad Ferrería dialoga con Federico Prieto

Viernes 24 de julio: Selva Almada dialoga con Francisca D’Agostino

Viernes 31: Carlos negro Aguirre dialoga con Germán Andrés Gómez

Cabe destacar que todas las charlas quedan grabadas y son cargadas para que estén disponibles en el canal oficial de YouTube de Cultura Entre Ríos. Para los que no pudieron ver el primer capítulo del ciclo, la charla con Liliana Herrero del pasado viernes 3, está disponible en línea.