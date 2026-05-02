La Asociación Deportiva y Cultural de Crespo conmemoró este viernes 1 de mayo sus 85 años de vida institucional, en una jornada cargada de actividades que reflejaron el espíritu social, deportivo y comunitario que caracteriza al club desde sus orígenes.

Como es habitual en esta fecha, la celebración comenzó durante el día con el tradicional Torneo de Fútbol Infantil, que convocó a equipos de distintos puntos de la provincia y reunió a familias, jugadores y simpatizantes en una verdadera fiesta del deporte formativo. A la par, la institución llevó adelante la clásica venta de locro, una propuesta gastronómica que año tras año acompaña el aniversario y que vuelve a ser un punto de encuentro para la comunidad crespense.

Los festejos continuarán este sábado por la noche con la esperada cena aniversario, uno de los eventos centrales de la agenda institucional, que se desarrollará en el salón de fiestas del club a partir de las 21:00. En diálogo con Paralelo32, el presidente de la entidad, Gabriel Bernhardt, brindó detalles sobre la organización y destacó el entusiasmo que genera este tipo de propuestas.

“Estamos felices de poder darle a los socios un espacio donde puedan disfrutar de manera distendida. Es un momento para encontrarse, compartir y celebrar juntos”, expresó. En cuanto a la propuesta gastronómica, adelantó que el menú incluirá pollo, carne, choricitos y ensaladas, opciones tradicionales muy valoradas por los vecinos de la ciudad. Además, durante la noche habrá servicio de cantina y un espectáculo musical a cargo de la banda paranaense “Preguntale aquel”, que viene ganando reconocimiento en la región.

Bernhardt también destacó la gran respuesta del público: “Gracias a Dios superamos el cupo que teníamos previsto. Siempre uno quiere que puedan asistir todos, aunque sabemos que la situación de cada familia es diferente. De todas maneras, estamos muy conformes con la convocatoria”.

Más allá del aniversario, el presidente hizo un balance del presente institucional, al que definió como positivo y en constante crecimiento. “Hoy en día estamos bastante bien, el club está ordenado, algo fundamental en estos tiempos. Tenemos varias obras iniciadas y otras que se están finalizando, lo cual nos pone muy contentos”, señaló.

En ese sentido, detalló una serie de avances en infraestructura que evidencian el movimiento de las distintas subcomisiones. Entre ellos, mencionó el inicio de la construcción de una cancha de pádel con blindex, mejoras en el sector de tenis, trabajos en el gimnasio y en el espacio de acrotela. Asimismo, destacó que el salón donde se practica vóley se encuentra en su etapa final de acondicionamiento, mientras que en el sector de la pileta se realizaron obras importantes, como el recambio total del techado de lona y mejoras en sectores de circulación interna.

“El club y todas sus subcomisiones se están moviendo constantemente, y eso se traduce en un espacio cada vez más lindo y funcional para todos”, remarcó.

Uno de los hitos recientes que más orgullo genera en la institución es la remodelación del estadio de vóley, una obra que se gestó a lo largo de varios años. “Desde la Comisión Central y la de fútbol se inició este proyecto alrededor de 2012. Fue avanzando de a poco y este año, gracias a un convenio con la subcomisión de vóley, se logró completar el cerramiento total del salón, lo que le dio un impacto muy positivo al club”, explicó Bernhardt.

De cara al futuro, la dirigencia ya trabaja en nuevos objetivos que apuntan a seguir mejorando la infraestructura y ampliar las posibilidades de desarrollo deportivo. Entre ellos, se encuentra el proyecto de renovación de las parrillas del salón, que ya muestran el desgaste del paso del tiempo, y la gestión por el Predio del Ejército, un espacio largamente anhelado.

“Estamos en conversaciones para poder avanzar con ese predio. El hockey viene creciendo mucho y necesita su cancha, el fútbol también tiene proyectos, pero estamos limitados en espacio. Por eso, junto con la Municipalidad de Crespo y el Club Unión estamos trabajando para lograr ese objetivo. Sabemos que desde la provincia también se está analizando el tema”, concluyó.