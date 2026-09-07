La Policía de Entre Ríos continúa desarrollando acciones preventivas para advertir a la comunidad sobre los delitos vinculados al uso de las nuevas tecnologías. En ese marco, se realizó una charla sobre estafas virtuales, transferencias fraudulentas y robo de identidad en General Ramírez.

La actividad tuvo lugar durante la tarde del viernes 4 de septiembre, en la sede del Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) de la ciudad. Fue organizada por la Municipalidad y estuvo dirigida a los participantes de los cursos de alfabetización tecnológica y al público en general.

Cómo detectar una estafa virtual

La disertación estuvo a cargo del suboficial principal Javier Méndez, técnico en Redes Informáticas y especializado en delitos virtuales de la Jefatura Departamental Diamante.

Durante el encuentro se analizaron distintas modalidades delictivas que pueden afectar a los usuarios de dispositivos y servicios digitales, entre ellas las estafas, la sustracción de datos personales, los fraudes informáticos y el robo de identidad.

Además, se brindaron recomendaciones orientadas a reconocer situaciones sospechosas y adoptar medidas de protección para evitar convertirse en víctima de estos engaños.

Una problemática que alcanza a todas las edades

Desde la Jefatura Diamante señalaron que este tipo de acciones forman parte de los programas preventivos que impulsa la fuerza, con especial atención en los delitos que se cometen mediante herramientas digitales.

Las estafas y fraudes relacionados con las nuevas tecnologías pueden afectar a personas de distintas edades, por lo que la capacitación y el acceso a información sobre las principales modalidades constituyen herramientas importantes para reducir los riesgos