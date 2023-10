Libertador San Martín.- La estafa virtual a través de WhatsApp se ha convertido en una problemática preocupante que afecta a personas de todos los ámbitos de la sociedad. Desde la Comisaría Libertador San Martín, se lanza una advertencia urgente a la comunidad para evitar caer en las garras de estos oportunistas.

La comunicación digital se ha convertido en una herramienta indispensable en nuestra vida diaria, y WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en todo el mundo. Sin embargo, la misma facilidad y comodidad que nos brinda esta plataforma también ha atraído la atención de estafadores que utilizan la ingeniería social para obtener ganancias a costa de la ingenuidad de sus víctimas.

La modalidad de estafa a través de WhatsApp implica que los estafadores se hagan pasar por amigos, familiares o contactos conocidos de la víctima, solicitando dinero o información personal de manera engañosa. A menudo, estos estafadores logran hackear cuentas de WhatsApp para robar información y luego la utilizan para manipular a las personas con mensajes convincentes.

La Comisaría Libertador San Martín, consciente de la creciente amenaza, hace un llamado a la comunidad en general a estar alerta y tomar precauciones antes de realizar transferencias de dinero o proporcionar información sensible a través de WhatsApp. Aquí hay algunas recomendaciones importantes para evitar caer en una estafa:

Verificación de identidad: Antes de realizar cualquier transacción, asegúrese de que la persona que le solicita el dinero es realmente quien dice ser. Puede hacerlo llamándola por teléfono a través de un número conocido y registrado en su lista de contactos.

Reconocimiento de voz: Solicite a la persona que le envíe un mensaje de voz para que pueda verificar su identidad a través de su voz. Cada individuo tiene una voz única y característica que puede ayudar a confirmar su autenticidad.

Videollamada: Siempre que sea posible, realice una videollamada con la persona que solicita el dinero. Esto permitirá una verificación visual de la identidad de la persona y puede prevenir estafas.

Estas medidas pueden parecer excesivas, pero son cruciales para protegerse contra estafadores que evolucionan constantemente en su accionar. Los estafadores son cada vez más astutos en el uso de tácticas de ingeniería social para engañar a las personas, y la prevención es la mejor defensa.

Es importante recordar que WhatsApp no es una plataforma intrínsecamente insegura, pero su seguridad depende en gran medida de las acciones que cada usuario tome. “Mantener la privacidad de su cuenta, no compartir información personal sensible y seguir las recomendaciones de verificación de identidad puede marcar la diferencia entre ser una víctima o un usuario protegido”, indicaron desde la dependencia Policial a Paralelo 32.