Una investigación por presuntas estafas mediante transferencias electrónicas falsas derivó en un allanamiento realizado este viernes 28 de agosto en una vivienda de Libertador San Martín, donde la Policía secuestró distintos elementos que podrían estar relacionados con los hechos denunciados en Crespo.

La pesquisa comenzó a partir de denuncias realizadas por comerciantes de la ciudad, quienes manifestaron haber sufrido perjuicios económicos luego de concretar operaciones de venta que, aparentemente, habían sido abonadas mediante transferencia bancaria.

Compraba ropa y mostraba comprobantes falsos

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisaría Crespo, la modalidad investigada consistía en realizar compras de distintas prendas de vestir y simular el pago mediante una transferencia electrónica.

Para concretar las operaciones, el sospechoso exhibía comprobantes apócrifos, haciendo aparentar que las transacciones habían sido realizadas con éxito.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que los hechos tendrían un mismo patrón y que el presunto autor no residiría en Crespo.

Por ese motivo, se solicitó la colaboración de la División Delitos Económicos, que intervino en las tareas destinadas a identificar al responsable.

Identificaron a un hombre de Libertador San Martín

El avance de la investigación permitió individualizar a un hombre de 41 años, domiciliado en Libertador General San Martín, como presunto autor material de los hechos.

Con los elementos reunidos, los investigadores solicitaron la correspondiente autorización judicial para realizar un procedimiento que permitiera avanzar en el recupero de los bienes y reunir elementos probatorios.

Finalmente, este viernes se concretó el allanamiento en la vivienda del sospechoso.

Qué secuestró la Policía durante el allanamiento

El procedimiento fue realizado por una dotación de la Comisaría Crespo, junto con efectivos de la División Delitos Económicos y la colaboración de personal de la Comisaría Libertador San Martín.

La medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 8 de Paraná, a cargo del juez Pablo Zoff, mediante exhorto al Departamento Diamante.

Durante la búsqueda en el domicilio se secuestraron distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación, entre ellos:

Un teléfono celular , que será sometido a pericias.

, que será sometido a pericias. Una motocicleta Bajaj Rouser , que habría sido individualizada durante los hechos investigados.

, que habría sido individualizada durante los hechos investigados. Un casco, indumentaria, accesorios y una mochila , sujetos a futuros cotejos.

, sujetos a futuros cotejos. Prendas de vestir y zapatillas que formarían parte de las compras realizadas mediante los supuestos pagos apócrifos.

El sospechoso quedó supeditado a la causa

En el procedimiento también intervino personal de Policía Científica de la Jefatura Departamental Diamante, que realizó las actuaciones correspondientes.

Todo el material secuestrado quedó a disposición de la autoridad judicial para las pericias y medidas que correspondan.

El hombre investigado fue correctamente identificado y quedó supeditado a la causa judicial en trámite, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las presuntas estafas y establecer si existen otros hechos vinculados con la misma modalidad.