En la era de la comunicación digital, WhatsApp se ha convertido en una herramienta fundamental para mantenernos conectados con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Sin embargo, también ha abierto la puerta a nuevas formas de estafas, donde la astucia de los delincuentes se aprovecha de la buena fe de las personas. En este artículo, abordaremos la solicitud de transferencia de dinero por WhatsApp y la respuesta legal ante esta situación.

Imaginemos la siguiente situación: un amigo o conocido nos envía un mensaje urgente a través de WhatsApp, solicitando la transferencia de una suma determinada de dinero. Movidos por la confianza en la persona que nos contacta, decidimos realizar la transferencia desde nuestra cuenta bancaria o billetera virtual sin tomar recaudos previos. La cantidad y la moneda solicitada no importan en este caso; lo que nos preocupa es ayudar a quien lo necesita.

Sin embargo, la sorpresa llega cuando la persona que recibió el dinero se convierte en un desconocido y el remitente original desaparece por completo. Ante esta desagradable situación, la reacción natural es acudir a la Comisaría más cercana para denunciar lo que parece una clara estafa. Pero, aquí es donde comienza el dilema.

El personal policial informa, en muchos casos, que "no se configura el delito de estafa ya que se realizó la transferencia o entrega de dinero de manera voluntaria". ¿Cómo es posible que un acto que parecía tan fraudulento no sea considerado una estafa?

La clave para entender esta respuesta radica en la voluntad con la que se realizó la transferencia. En la mayoría de los casos, la víctima decidió entregar el dinero de forma voluntaria, sin coacción o engaño directo por parte del estafador. Aunque parezca inverosímil, esto no encaja con la definición legal de estafa, que requiere algún tipo de engaño, fraude o artimaña para obtener bienes o dinero de manera ilícita.

Esto no significa que no haya solución para las víctimas de este tipo de situaciones. Aunque la denuncia por estafa pueda no prosperar, es importante informar a las autoridades sobre el incidente, ya que puede ayudar a rastrear a los delincuentes y prevenir futuros casos. Además, se pueden emprender acciones civiles para recuperar los fondos perdidos.

La mejor defensa contra este tipo de estafas es la prevención. Antes de realizar cualquier transferencia de dinero, es fundamental verificar la identidad de la persona que lo solicita y confirmar la autenticidad de la solicitud. Si algo parece sospechoso o inusual, es aconsejable comunicarse directamente con la persona por otros medios para confirmar la legitimidad de la solicitud.