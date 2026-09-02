Una investigación por una estafa denunciada en Diamante derivó en dos allanamientos realizados en la ciudad de Paraná, luego de que la Policía lograra identificar a personas que estarían vinculadas con el hecho.

La causa se inició días atrás a partir de la denuncia de una vecina de Diamante, quien manifestó haber sido víctima de un engaño telefónico. Según se informó, a raíz de la maniobra terminó entregando voluntariamente varias joyas a una persona desconocida.

A partir de la denuncia, efectivos de la División Investigaciones de Diamante comenzaron a desarrollar distintas tareas de campo, técnicas investigativas y acciones de inteligencia criminal para reconstruir lo ocurrido.

Dos allanamientos en distintos puntos de Paraná

El avance de la investigación permitió individualizar a personas que estarían relacionadas con la autoría del hecho y que tendrían residencia en Paraná.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías la realización de medidas judiciales, que fueron autorizadas.

De esta manera, una comisión de policías de Diamante se trasladó hasta la capital provincial y, en un operativo conjunto con efectivos de la División Delitos Económicos, llevó adelante dos allanamientos y requisas domiciliarias.

Los procedimientos se concretaron en una vivienda de calle Juramento y otra ubicada sobre calle Julio Benítez.

Secuestraron una motocicleta y otros elementos

Como resultado de los operativos, los investigadores lograron identificar a un hombre mayor de edad y secuestraron una motocicleta Honda, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Todo lo incautado quedó incorporado a la causa y a disposición de la autoridad judicial interviniente.