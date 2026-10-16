Una investigación por una presunta estafa de casi $90 millones al Consorcio Caminero La Esperanza, de Nogoyá, avanzó con siete allanamientos realizados en los partidos bonaerenses de Morón y La Matanza. Los procedimientos se concretaron el 15 de octubre y dejaron como resultado cuatro personas detenidas y otras tres con pedido de captura nacional.

Las medidas fueron llevadas adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con intervención de la Justicia y la Unidad Fiscal de Nogoyá. Para concretar los operativos se libraron exhortos a los juzgados competentes de Buenos Aires.

Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas y 6.800 dólares estadounidenses, elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Cómo se habría concretado la estafa

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el contador del consorcio, Osvaldo Darío Cepeda, quien advirtió que había sido engañado mediante mensajes de WhatsApp que aparentaban provenir del tesorero de la institución, Hugo Schneider.

Según la denuncia, las comunicaciones comenzaron el 21 de julio de 2026. El perfil utilizado por el interlocutor reproducía la fotografía, el nombre y expresiones habituales del verdadero tesorero.

A través de esos mensajes, el supuesto responsable solicitó transferencias de dinero y aseguró que las facturas correspondientes serían enviadas posteriormente.

La modalidad no despertó sospechas al comienzo, ya que el procedimiento de trabajo del consorcio contemplaba el envío de comprobantes y la recepción posterior de la documentación respaldatoria.

Sin embargo, la insistencia en los pedidos de dinero y la falta de facturas comenzaron a generar dudas. Al revisar las conversaciones, Cepeda advirtió además que había desaparecido el historial de chat que mantenía desde hacía años con Schneider.

El contador se comunicó entonces con el presidente de la entidad, Daniel Oertlin, y con el propio tesorero, quien confirmó que no había solicitado las transferencias ni mantenido esas conversaciones.

El dinero transferido y las hipótesis de la investigación

De acuerdo con los antecedentes de la denuncia, la maniobra concluyó con transferencias por un total de $89.988.000, realizadas desde las cuentas oficiales del consorcio hacia una cuenta bancaria de un particular que no había sido identificado por las autoridades de la entidad.

La causa busca establecer cómo los responsables obtuvieron información sobre la operatoria administrativa y las comunicaciones internas del consorcio.

Entre las hipótesis de trabajo se analiza la posibilidad de un acceso indebido al teléfono del tesorero o de una filtración de información que permitiera reproducir sus expresiones y los procedimientos habituales de la institución.

Los investigadores también avanzan sobre el rastreo bancario de los fondos y el análisis de las líneas telefónicas y los dispositivos secuestrados. Hasta el momento, no se estableció de manera concluyente cómo se obtuvieron los datos utilizados para concretar el engaño.

Cuatro detenidos y tres personas buscadas

Como resultado de los siete allanamientos, cuatro personas fueron detenidas: tres en Morón y una en La Matanza. Además, se libraron pedidos de captura de alcance nacional para otras tres personas que son buscadas en el marco de la investigación.

El operativo contó con la participación del Grupo Especial Nogoyá, la División Coordinación Estratégica Paraná y efectivos de la Seccional Distrital González Catán y de la DDI Morón.

La investigación continúa para determinar el destino del dinero transferido, establecer cómo se realizó la suplantación de identidad y precisar la participación de cada una de las personas involucradas.

La causa se encuentra en manos de la Justicia de Nogoyá y las responsabilidades penales deberán establecerse en el marco del proceso judicial.