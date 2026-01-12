El verano suele traer a las ciudades un ritmo distinto. En Crespo, como en muchas localidades, la circulación vehicular disminuye notablemente: no hay actividad escolar, algunos comercios cierran por vacaciones, otros ajustan sus horarios según las temperaturas del día, y el municipio entra en períodos de receso que reducen el movimiento en la zona céntrica.

Sin embargo, pese a ese contexto estacional, recorrer las calles del centro de la ciudad revela una paradoja: encontrar un lugar para estacionar continúa siendo una tarea difícil.

La situación se complejiza aún más a partir de mediados de febrero, cuando se reactivan las actividades educativas, comerciales, políticas, sanitarias y recreativas. Con el regreso progresivo a la rutina, el flujo vehicular se incrementa y el estacionamiento se vuelve todavía más escaso.

Y no planteamos el hecho de conseguir lugar frente al comercio o institución a la que se desea concurrir; algo muy anciado por el conductor local, sino incluso contemplando un radio de tres a cinco cuadras, la búsqueda puede resultar infructuosa, obligando a dar varias vueltas o a caminar distancias importantes (aunque menores a lo que se debe recorrer en una ciudad como Paraná) para realizar un trámite, una compra o una consulta.

Una ciudad que creció hacia los barrios

El crecimiento urbano de Crespo hacia los barrios también explica parte del problema. Hoy, muchas familias deben recorrer varios kilómetros para llegar al centro (o podemos denominarlo tambien casco urbano antiguo), donde concentran actividades esenciales: compras, estudios, atención de la salud, gimnasios, trámites administrativos y servicios.

Esta realidad impulsa el uso del automóvil o la motocicleta como principal medio de transporte, mientras que la bicicleta sigue teniendo una participación menor a escasa, salvo por los estudiantes que son los que más se movilizan en ese medio de transporte. Como consecuencia, durante el horario comercial el centro se ve abarrotado de vehículos, a lo que se suma el ingreso de automóviles provenientes de otras localidades por trámites, visitas, proveedores y gestiones diversas.

Además, el movimiento vehicular ya no se limita estrictamente al casco céntrico: se extiende hacia zonas donde se instalan oficinas, médicos, servicios profesionales, empresas de servicios, supermercados, bancos y otras dependencias, ampliando el área de presión sobre el estacionamiento disponible.

Estacionamiento medido: una alternativa en debate

En este contexto, vuelve a instalarse el debate sobre la implementación de un sistema de estacionamiento medido como herramienta para ordenar, dinamizar y hacer más equitativo el uso del espacio público.

Este tipo de sistema no solo permitiría una mayor rotación de vehículos, sino que también generaría ingresos para las arcas municipales y otorgaría un marco de control más claro para los inspectores de tránsito.

Mientras en Paraná continúa vigente el sistema tradicional de tarjeteros, otras ciudades entrerrianas como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Villaguay ya implementaron el SEM (Solución al Estacionamiento Medido), un software desarrollado por el Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CESPI) de la Universidad Nacional de La Plata.

Este sistema moderniza la gestión del estacionamiento mediante el uso de aplicaciones móviles, logrando un proceso más ágil, eficiente y transparente tanto para los usuarios como para los agentes de control.

Cabe destacar que el estacionamiento medido suele aplicarse en una zona delimitada. De este modo, quienes no deseen abonar pueden optar por estacionar sin costo en un radio determinado de cuadras fuera del área alcanzada por el sistema.

Una experiencia privada en el centro

En paralelo, en diciembre de 2025 comenzó a funcionar en Crespo un emprendimiento privado que ofrece estacionamiento vehicular en pleno centro, en un espacio cerrado y bajo techo. La iniciativa representa una alternativa concreta para quienes buscan mayor seguridad y comodidad durante el día.

No obstante, esta solución no alcanza a cubrir la demanda general del área céntrica, donde el espacio público sigue siendo el principal escenario del conflicto.

¿Qué es el SEM?

El SEM es un sistema de estacionamiento medido que busca ordenar el tránsito en las zonas de mayor afluencia vehicular, especialmente en días hábiles y horarios comerciales. El objetivo central es promover la rotación de vehículos, evitando que un mismo automóvil ocupe un lugar durante varias horas.

El pago de un arancel por tiempo de permanencia apunta precisamente a ese fin: que la estadía sea lo más breve posible, permitiendo que más personas puedan acceder a un espacio para estacionar.

¿Cómo funciona?

El sistema ofrece dos modalidades principales:

Pago puntual:

El conductor estaciona y se dirige a un kiosco o punto de venta adherido, donde informa su patente y el tiempo estimado de permanencia. El pago queda registrado digitalmente y los inspectores lo verifican desde el sistema, sin necesidad de dejar comprobantes en el vehículo.

Pago con celular:

Mediante la aplicación SEM, el usuario puede iniciar y finalizar el estacionamiento desde su teléfono. El crédito se carga en los puntos de venta, con tarjeta a través de la plataforma de pago integrada, o incluso mediante servicios de mensajería como Facebook Messenger o Telegram.

El sistema permite además registrar varias patentes, consultar saldo y controlar el tiempo utilizado. Si el plazo abonado se supera sin retirar el vehículo, se incurre en infracción.

En las ciudades donde ya se aplica, el SEM se implementó con un período inicial de tolerancia de alrededor de diez días, destinado a informar y concientizar a los conductores antes de comenzar con las sanciones.

Un debate necesario

La pregunta sigue abierta: ¿dinamizaría el estacionamiento en Crespo la implementación de un sistema de estacionamiento medido?

En una ciudad que crece, que concentra servicios en su zona céntrica y que recibe diariamente vehículos de otras localidades, el ordenamiento del espacio público se vuelve un desafío cada vez más urgente. El debate, lejos de ser meramente técnico, involucra hábitos, costos, comodidad, equidad y planificación urbana.