Crespo- Hoy a las 21:00 horas, en la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario se realizará el pesebre viviente. Silvana Coassolo, integrante del grupo de Teatro San Juan pablo II de la parroquia indicó que se decidió presentar en esta oportunidad la versión más tradicional del pesebre. Cuenta con la participación de los chicos de la catequesis familiar, hermanitos y amiguitos.

El pesebre viviente se realizará en el atrio de la parroquia y en caso de lluvia se trasladará al salón.