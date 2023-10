Nogoyá.- Durante todo el fin de semana se disputa en nuestra ciudad el torneo de selecciones de ligas sub 13 que reúne a gran cantidad de futbolistas de las ligas de Guaelguay, Villaguay, Paraná, Concordia y Victoria.

Desde la Liga Departamental Nogoyá, organizadora y anfitriona, detallaron que el torneo se disputará mediante dos zonas de tres equipos cada una, quedando conformadas de la siguiente manera:

Zona 1, integrada por los seleccionados de Nogoyá, Paraná y Gualeguay, mientras que la Zona 2 la integran conjuntos de Victoria, Concordia y Villaguay.

Los partidos se jugarán en canchas del Club 25 de Mayo y del Club Libertad. Dieron comienzo en la tarde de ayer, con los encuentros entre Gualeguay vs. Paraná; Nogoyá vs. Villaguay y Victoria vs. Concordia.

Para este sábado están previstos varios encuentros de clasificación de zonas. En cancha del Club Libertad, a partir de las 9 horas se enfrentan Nogoyá vs. Gualeguay; desde las 11:00 harán lo propio Paraná vs. Concordia, mientras que por la tarde están previstos los partidos entre Villaguay vs. Concordia y Victoria vs. Gualeguay, a las 16:00 y 18:00 horas respectivamente.

En tanto, en cancha del Club 25 de Mayo está previsto el partido entre Villaguay vs. Victoria a partir de las 11:00 horas, en tanto por la tarde se enfrentarán los locales vs. Paraná a partir de las 18:00 horas.

El día domingo tendrá continuidad el torneo con la etapa de semifinales y finales, para definir el representante regional de cara a la instancia nacional del torneo.