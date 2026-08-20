La Comuna Eigenfeld-Merou se prepara para recibir la tercera edición del Espinillo Trail, una propuesta deportiva que combina running, naturaleza y aventura en uno de los escenarios rurales característicos de Entre Ríos.

La competencia se desarrollará el domingo 11 de octubre de 2026 y ofrecerá tres distancias competitivas: 7, 11 y 21 kilómetros, además de una modalidad de 7K trekking.

El recorrido transitará por senderos, monte nativo y caminos rurales, con sectores que bordean el arroyo Espinillo, ofreciendo a los participantes una experiencia deportiva en contacto directo con la naturaleza.

Distancias y valores de inscripción

La organización propone diferentes alternativas según el nivel y objetivo de cada participante:

Distancia Inscripción 21K $70.000 21K – Dúpla $130.000 11K $60.000 7K $50.000 7K Trekking $40.000

Desde la organización destacaron además el acompañamiento de las empresas que se suman a esta tercera edición del evento.

Entrega de kits y acreditación

La entrega de kits y la acreditación se realizarán en la Sede Comunal Eigenfeld, el mismo domingo 11 de octubre desde las 6:00.

Al momento de acreditarse, los competidores deberán presentar obligatoriamente:

DNI.

Deslinde de responsabilidad.

En el caso de menores de edad, autorización escrita de padres, tutores o encargados.

Categorías por edades

La competencia contará con categorías masculinas y femeninas según edad:

Hasta 17 años.

18 a 24 años.

25 a 29 años.

30 a 34 años.

35 a 39 años.

40 a 44 años.

45 a 49 años.

50 a 54 años.

55 a 59 años.

60 a 69 años.

Más de 70 años.

Discapacidad.

La edad de los participantes será considerada al 11 de octubre de 2026.

Cómo será la premiación

La organización estableció una premiación no acumulativa. Esto significa que quienes sean premiados en la clasificación general no recibirán además un premio correspondiente a su categoría.

En las distancias competitivas individuales, se premiará:

Clasificación general: del 1º al 5º puesto.

del 1º al 5º puesto. Categorías: del 1º al 3º puesto.

Con sus diferentes distancias y circuitos, el Espinillo Trail 2026 se prepara para volver a reunir a corredores y amantes de la actividad al aire libre en Eigenfeld-Merou, con una propuesta que combina desafío deportivo y contacto con el paisaje entrerriano.