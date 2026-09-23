La Comuna Eigenfeld Merou será nuevamente el punto de partida de Espinillo Trail, que tendrá su tercera edición el próximo domingo 11 de octubre. La propuesta combina deporte, naturaleza y vida rural en un circuito ubicado en el departamento Paraná.

La competencia invita a recorrer el entorno natural del arroyo Espinillo y sus afluentes, en un trazado que propone distintos niveles de exigencia y permite a los participantes conocer el paisaje rural entrerriano desde otra perspectiva.

Más allá de la competencia, la organización plantea el evento como una experiencia deportiva y comunitaria orientada a promover la actividad física, el deporte al aire libre y los hábitos saludables, en contacto con el entorno.

Cinco opciones para correr

Los participantes podrán elegir entre cinco modalidades:

7K recreativo

7K competitivo

11K competitivo

21K competitivo

21K competitivo en dupla

De esta manera, la propuesta contempla tanto a quienes buscan iniciarse en el trail running como a corredores que afrontan distancias de mayor exigencia.

Un circuito en plena zona rural

El recorrido se desarrollará por un circuito natural ubicado en la zona rural del departamento Paraná, bordeando el arroyo Espinillo y sus afluentes.

La organización prevé que el trazado esté marcado y señalizado para facilitar el recorrido de los participantes en las diferentes distancias.

También habrá puestos de hidratación en todos los circuitos y un espacio de recuperación al finalizar la carrera.

Cronometraje con chip y kit para corredores

El cronometraje estará a cargo de Cronometraje Francolini, con registro de tiempos mediante sistema de chip.

Cada participante recibirá un kit que incluirá:

Remera oficial del evento.

Chip de cronometraje.

Número dorsal.

Obsequios de los patrocinadores.

La tercera edición de Espinillo Trail propone así una jornada que combina competencia y recreación con un escenario característico del campo entrerriano. El encuentro tendrá como eje el deporte, pero también la posibilidad de compartir una experiencia al aire libre y recorrer un sector rural de la provincia.