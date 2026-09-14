El campo entrerriano volverá a convertirse en escenario deportivo con la realización de la tercera edición de Espinillo Trail, una propuesta que combina trail running, naturaleza, actividad física y encuentro comunitario.

La carrera se desarrollará el domingo 11 de octubre de 2026, con largada y llegada en la Comuna Eigenfeld Merou, en una jornada que propone recorrer caminos y paisajes rurales del departamento Paraná, bordeando el arroyo Espinillo y sus afluentes.

La iniciativa busca consolidarse como una experiencia deportiva y comunitaria que permita conocer el entorno rural desde otra perspectiva, al tiempo que promueve la actividad física, el deporte al aire libre y los hábitos saludables.

Distancias para distintos niveles

Los participantes podrán elegir entre diferentes modalidades, de acuerdo con sus objetivos y experiencia:

7K recreativo

7K competitivo

11K competitivo

21K competitivo

21K competitivo en dupla

El circuito será marcado y señalizado para garantizar el desarrollo de la competencia, mientras que habrá puestos de hidratación en todas las distancias y un espacio de recuperación en la llegada.

El cronometraje estará a cargo de Cronometraje Francolini, mediante sistema de chip, lo que permitirá registrar los tiempos de cada participante.

Además, quienes se inscriban recibirán un kit que incluirá remera oficial del evento, chip, número dorsal y obsequios de los patrocinadores.

Deporte, naturaleza y comunidad

Desde la organización destacan que Espinillo Trail busca ir más allá de la competencia deportiva. La propuesta pretende generar un punto de encuentro para deportistas, familias, emprendedores y vecinos de distintas localidades de la región.

Durante la jornada también se realizará una exposición de artesanos, emprendedores y empresas de la región, con el objetivo de generar un espacio para mostrar productos y servicios y favorecer el contacto directo con quienes concurran al evento.

La iniciativa incorpora además un componente comunitario: parte del impacto generado por la realización de la carrera estará destinado a instituciones de la microrregión, como escuelas, clubes y organizaciones locales.

De esta manera, la competencia deportiva se integra con una propuesta de desarrollo territorial y promoción de la identidad de las comunidades rurales del departamento Paraná.

Una oportunidad para empresas y emprendimientos

La organización abrió también una convocatoria para que empresas, comercios, instituciones y prestadores de servicios puedan acompañar la tercera edición como patrocinadores.

La propuesta busca vincular a las marcas con valores relacionados con el esfuerzo, la salud, la naturaleza, el trabajo en equipo, la vida al aire libre y el desarrollo local.

Los patrocinadores podrán acceder a diferentes alternativas de presencia, que incluyen difusión en redes sociales, menciones durante la jornada, banners, presencia en la remera oficial y espacios para instalar stands.

Las opciones contempladas son:

Categoría Beneficios Inversión Principal Redes sociales, locución, banner y presencia en remera oficial $120.000 Destacado Redes sociales, locución y banner $80.000 Evento Redes sociales y menciones por locución durante el evento $60.000 Digital Difusión en redes sociales $40.000

La organización plantea el patrocinio como una posibilidad para que empresas y emprendimientos de la región acompañen una actividad que busca generar movimiento económico, visibilidad y participación comunitaria.

Una fecha para vivir el campo entrerriano

Con tres ediciones en su recorrido, Espinillo Trail busca consolidar una propuesta que combina deporte y territorio. El escenario natural del arroyo Espinillo y el paisaje rural de Eigenfeld Merou serán nuevamente protagonistas de una jornada que apunta a reunir a corredores de distintas localidades junto a sus familias y al público regional.

La cita será el domingo 11 de octubre, con diferentes distancias para quienes quieran participar de manera recreativa o competitiva.

Para obtener información sobre inscripción, patrocinio y participación, los interesados pueden comunicarse con Nora Senger al teléfono 343 505 6158.