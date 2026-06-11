Crespo– El cineasta Maximiliano Schonfeld vio interrumpido el rodaje de la ficción “Jesús López” con guión de su autoría junto a la famosa escritora entrerriana Selva Almada.

Estaba en pleno proceso de filmación, en la localidad de Valle María, cuando la declaración de la cuarentena que comenzó el 20 de marzo obligó a todos volver a sus casas.

“La cuarentena nos agarró cuando estábamos en la mitad de la tercera semana de rodaje –dice el cineasta a Paralelo 32– asi que tuvimos que volver rápidamente cada uno a su lugar. Me vine a Buenos Aires, un poco trabajamos sobre el material que se había filmado y estamos a la expectativa de volver. Tenemos pensado, como horizonte, quizás retomar la filmación en octubre si todo sale bien. Pero para eso –aclara el director de cine- tienen que estar todos los protocolos bien activados”.

Así es como la película del género ficción que cuenta la historia de un adolescente sin rumbo en una aldea del interior de la Argentina, producida por Murillo Cine de Georgina Baisch, quedó a medio rodar. No se alcanzó a cumplir con el trabajo programado para cinco semanas.

Mientras sigue ocupado en otras cosas y esperando que aclare el panorama en medio de la incertidumbre, Schonfeld habla del apremiante momento económico. “Estamos saliendo a buscar fondos, tanto nacionales como internacionales, que nos ayuden a sostener todo, porque la verdad que económicamente es un daño muy grande para la película. Veníamos bastante bien, estaba saliendo muy bueno el rodaje”- afirma.