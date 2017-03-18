Crespo- Este domingo 19 de marzo, a partir de las 16:00, se desarrollará una nueva programación del ciclo Domingos en el Lago, que promueve la subsecretaría de Innovación Social y Participación Ciudadana, con el objetivo de sumar atractivos al emblemático lugar elegido naturalmente por los crespenses y visitantes para pasar sus tardes de domingo.

El espectáculo de rock estará a cargo de cinco bandas locales: Nómade, 220, La vuelta, Astillas del mismo palo, Plus ultra, quienes desfilarán por el escenario del anfiteatro presentando sus repertorios. Como invitada estará MaquinaR, una banda paranaense de Hard Rock con influencias grunge y heavy metal, con varios años de trayectoria.

Solidaridad

A quienes asistan se les pedirá un aporte solidario, de artículos de higiene personal, para el Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.