La visita del papa León XIV a la Argentina abre un espacio para reflexionar sobre la polarización política y la convivencia democrática. En ese contexto, especialistas de la Universidad Austral analizaron el significado que podría tener su mensaje de paz, diálogo y fraternidad en una sociedad atravesada por enfrentamientos.

Los académicos señalaron que uno de los principales desafíos es recuperar la capacidad de escuchar al otro, aceptar las diferencias y sostener el intercambio de ideas sin recurrir a la agresión. También advirtieron sobre el riesgo de interpretar las palabras del Pontífice desde posicionamientos partidarios, buscando en sus declaraciones críticas o respaldos a determinados sectores políticos.

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La necesidad de aprender a dialogar

Roberto Bosca planteó que existe una contradicción entre el rechazo social a la denominada «grieta» y las dificultades para construir espacios de diálogo. “Los argentinos nos quejamos de la grieta pero dialogamos poco”, expresó.

En esa línea, consideró que el primer paso para superar esa distancia es comprender lo que realmente plantea quien piensa diferente. “Tenemos que aprender el arte de dialogar que comienza por enterarnos del real mensaje del otro”, sostuvo.

El especialista también remarcó que la visita del Papa no debe interpretarse como una intervención en la disputa política argentina. “¿A qué viene el Papa? Desde luego, no a elogiar ni a criticar a un gobierno ni tampoco a su oposición”, afirmó.

Bosca sintetizó el desafío en una consigna: “Tenemos que aprender a disentir sin agredir”.

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El lenguaje y el riesgo de la violencia

Por su parte, Damián Fernández Pedemonte puso el foco en el papel de la comunicación y el uso de las palabras en la convivencia social.

“La violencia empieza donde termina el diálogo, cuando la palabra en vez de comunicar agrede”, señaló.

En ese sentido, advirtió que el lenguaje no es neutral en la construcción de los vínculos: “Las palabras pueden reconocer o negar a los demás, habilitar o inhabilitar las posibilidades de actuar y de hablar de los otros”.

Su planteo apunta a la responsabilidad que implica comunicarse en una sociedad donde las diferencias políticas y sociales suelen trasladarse a los espacios de debate público.

Evitar una lectura partidaria del mensaje del Papa

Gabriel Astarloa también advirtió sobre la necesidad de evitar interpretaciones locales y partidarias de las palabras del Pontífice.

“Debemos evitar el error de una lectura política en clave local de las palabras del Papa, como si las mismas significaran una crítica para algunos o un aval para otros”, expresó.

Para el especialista, una eventual visita puede convertirse en una oportunidad para fortalecer los vínculos sociales y recuperar una cultura basada en el encuentro.

“Esta visita puede ser, así, una oportunidad para crecer en la sabiduría del diálogo y en la recreación de la cultura del encuentro”, afirmó.

Los planteos de los especialistas coinciden en señalar que la convivencia democrática requiere algo más que expresar diferencias: implica escuchar, reconocer al otro y sostener el diálogo incluso en medio del desacuerdo. Un desafío que adquiere relevancia en una sociedad marcada por la polarización política.