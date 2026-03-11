Durante los primeros días de marzo, la empresa Feller recibió la visita de especialistas de Hy-Line International en el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer el acompañamiento técnico a productores y analizar la evolución de las líneas genéticas en el país.

La delegación estuvo integrada por Vitor Arantes, gerente global de Productos; Dylan Serrano, nutricionista para Latinoamérica; y Mauricio Sanabria, gerente regional de Negocios. La presencia de los especialistas permitió desarrollar una serie de encuentros técnicos y visitas a establecimientos productivos en distintas regiones de la Argentina.

Como parte de la agenda, se realizaron reuniones con productores de la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de Luján y La Plata. Durante esos encuentros se intercambiaron experiencias sobre manejo productivo, resultados obtenidos en granjas y perspectivas de desarrollo de las líneas genéticas Hy-Line en el mercado local.

Las reuniones contaron con una amplia participación de productores y permitieron profundizar el vínculo técnico entre la empresa y sus clientes, generando espacios de diálogo sobre los desafíos actuales del sector avícola y las oportunidades de mejora en los sistemas productivos.

La agenda incluyó además una visita técnica a la empresa Ovobrand, donde se analizaron indicadores productivos que serán utilizados para la actualización de tablas de desempeño de las líneas genéticas para la región.

Posteriormente, en la provincia de Salta, la delegación mantuvo encuentros con productores locales para revisar aspectos vinculados al manejo de la línea Hy-Line Brown. En ese contexto también se avanzó en la planificación técnica del próximo lote de Hy-Line Brown Max, cuyo proceso de crianza comenzará en las próximas semanas con seguimiento conjunto entre especialistas internacionales y el equipo técnico de Feller.

Las actividades concluyeron con la participación de los representantes de Hy-Line como invitados en una reunión zonal de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, donde se abordaron temas de actualidad del sector y se analizaron las perspectivas para la producción avícola.

Desde Feller destacaron que estas instancias de intercambio permiten acercar a los productores locales el conocimiento técnico y la innovación genética que Hy-Line desarrolla a nivel global, reforzando el compromiso de la empresa con el acompañamiento permanente al sector avícola argentino.