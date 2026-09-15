En el marco del Día de las Escuelas Evangélicas, el Senado de la Nación realizó por primera vez un reconocimiento federal a instituciones educativas de orientación evangélica de distintas regiones del país. Entre las provincias representadas estuvo Entre Ríos.

El acto se desarrolló en el Salón Azul del Senado y reunió a más de 200 personas, entre senadores, diputados, autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación, directivos de instituciones educativas y pastores.

Durante la jornada se entregaron diplomas de honor a representantes de 110 escuelas provenientes de 15 provincias argentinas, en reconocimiento a su aporte al sistema educativo.

La iniciativa fue organizada por la senadora nacional Nadia Márquez, quien ofició de anfitriona y presidenta del encuentro. También participaron como oradores el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el director nacional de Educación Pública de Gestión Privada, Social y Cooperativa, Patricio Barber Soler.

Entre Ríos, entre las provincias participantes

Las instituciones reconocidas pertenecen a Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Chubut, Río Negro, San Luis, Formosa, Chaco y Corrientes.

El reconocimiento contó con la firma de doce senadores nacionales: Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Gonzalo Guzmán Coraita, María Emilia Orozco, Enzo Fullone, Pablo Cervi, Juan Cruz Godoy, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Luis Juez y Nadia Márquez.

La presencia de representantes entrerrianos ubicó a la provincia dentro de esta primera convocatoria de alcance federal destinada a poner en valor el trabajo desarrollado por las instituciones educativas evangélicas.

Libertad religiosa e identidad educativa

Durante su intervención, Nadia Márquez reivindicó el derecho de las instituciones educativas evangélicas a desarrollar su propia identidad y proyecto educativo en el marco de la libertad religiosa.

La senadora también recordó su experiencia vinculada con la educación cristiana y destacó la importancia de que las comunidades educativas participen en los ámbitos donde se toman decisiones públicas.

Por su parte, Martín Menem destacó la tarea que realizan las escuelas más allá de la transmisión de contenidos académicos y vinculó su labor con la formación en valores, el respeto, la solidaridad y la vocación de servicio.

El legado de William Morris

Patricio Barber Soler destacó el aporte de las escuelas evangélicas al sistema educativo y señaló que estas instituciones combinan la formación académica con una propuesta de formación integral.

Durante su exposición también recordó la trayectoria del pastor y educador William Case Morris, considerado una figura de referencia de la educación evangélica en Argentina.

Barber Soler sostuvo que la experiencia de Morris mostró cómo la educación podía convertirse en una herramienta para generar oportunidades, inclusión, dignidad y libertad.

“La fe tiene que ser transmitida, la fe es educable y es para educar”, expresó el funcionario durante el acto.

Por qué se celebra el Día de las Escuelas Evangélicas

El Día de las Escuelas Evangélicas se conmemora cada 15 de septiembre en Argentina en memoria de William Case Morris, quien falleció el 15 de septiembre de 1932.

Morris desarrolló una extensa tarea vinculada con la educación y el acompañamiento de niños y niñas, especialmente en sectores vulnerables.

La jornada en el Senado concluyó con la entrega de los diplomas a las instituciones participantes y un reconocimiento a la tarea que desarrollan escuelas evangélicas en diferentes regiones del país.

Además de las autoridades mencionadas, participaron los senadores Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Enzo Fullone y Gonzalo Guzmán Coraita, junto con los diputados nacionales Gastón Riesco, Mónica Becerra y Soledad Mondaca.

En representación de la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) estuvo su presidente, el pastor Christian Hooft.

El encuentro dejó planteado el rol que las instituciones educativas evangélicas buscan sostener dentro del sistema educativo argentino, con una propuesta que combina la enseñanza académica con una identidad institucional vinculada a sus principios religiosos.