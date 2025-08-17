Crespo- La Asociación cooperadora de la Escuela 105 “Patria Libre” junto a la institución educativa ya trabajan en la realización de una peña folclórica con motivo del 96° aniversario de la entidad.

Ubicada actualmente en calle Mitre 800, Barrio Virgen del Rosario, este inmueble -propiedad del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos- fue declarado ‘Monumento Histórico Municipal’ en 2003, según la Ordenanza 38/03.

Desde su construcción, en 1907, fue utilizado como la casa del director de la Escuela Nº 54 y la escuela, respectivamente. En 1945, la Escuela Nº 105 ‘Patria Libre’, pasó a ocupar este clásico edificio escolar, que fue ampliado en distintas oportunidades.

La institución fue fundada el 29 de agosto de 1929, en un local alquilado a una cuadra del antiguo hotel y cine-teatro Dorato, en la esquina de las calles hoy Dr. Minguillón y Dr. Soñez. Durante algún tiempo, se denominó ‘Pablo A. Pizzurno’, hasta que en 1956 pasó a llamarse ‘Patria Libre’.

Así festejarán

El evento celebratorio tendrá lugar en las instalaciones del Club Atlético Sarmiento, el sábado 6 de setiembre a partir de las 21:00, con entrada voluntaria.

Será parte de la cartelera artística Padularrosa Romero, destacada agrupación chamamecera de la ciudad de Victoria, con una extensa trayectoria musical, quienes se encuentran recorriendo gran parte del litoral, presentándose en los principales escenarios del género.

Se sumará desde Viale el joven cantautor Nahuel Borrá, de reciente presentación en la capital entrerriana, que ofrecerá un repertorio de clásicos del litoral, como así también, obras de su propia autoría

En relación a los números locales, estará Generación Folklore, que con su particular estilo pondrá en consideración su repertorio peñero, para deleite de los bailarines

También se contará con números artísticos de alumnos del establecimiento.

Otros datos

Habrá servicio de cantina con venta de tortas fritas, empanadas, choripanes, panchos, papas fritas, variedad en bebidas y agua caliente para quienes deseen tomar mates. Todo con precios accesibles.

Será una muy buena oportunidad para que quienes han pasado por “La 105” puedan volver a encontrarse en un espacio de celebración. La invitación, lógicamente, se extiende a la comunidad toda, para disfrutar de una variada propuesta artística.