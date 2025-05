Gob. Etchevehere- La Escuela Agrotécnica “Las Delicias”, emblema de la educación rural en la provincia de Entre Ríos, está de festejos por su 125° aniversario. Este domingo 4 de mayo se realizará el acto conmemorativo con espectáculos musicales, ballets folclóricos y puestos de comida. Esperan contar con la presencia de ex alumnos, docentes, ex directivos y personal de la casa que ha trabajado y vivido en la escuela.

A la institución asisten chicos de Paraná, Libertador San Martín, Crespo, Lucas González, entre otros lugares de la región y hasta de Esperanza, provincia de Santa Fe. Es un lugar con prestigio, trayectoria y muchos años dedicada a la educación agrotécnica.

Será inaugurado además el museo institucional, donde se podrá ver parte de la historia y los comienzos, con elementos antiquísimos, siendo un espacio que preservará la rica historia de "Las Delicias" a través de objetos, documentos y relatos de quienes forjaron su legado.

Fue, fundada el 3 de mayo de 1900 en la antigua estancia "Las Delicias", esta institución ha sido protagonista en la formación de técnicos agropecuarios a lo largo de generaciones. Con 300 hectáreas destinadas al aprendizaje práctico, fue pionera en innovaciones agrícolas y ganaderas, como la introducción de la raza Holando Argentino en la región, y el desarrollo de cultivos adaptados al suelo entrerriano. Actualmente, otorga el título de Técnico en Producción Agropecuaria, combinando la tradición con las nuevas tecnologías aplicadas al campo.

Detalles

Ese domingo a partir de las 9.00, el predio abrirá sus puertas para recibir a las familias, quienes participarán del acto oficial, que contará con la presencia de una Banda Militar que deleitará a los presentes con la interpretación de marchas patrióticas e himnos nacionales, realzando el espíritu de la celebración, a las 10.00.

Posteriormente se disfrutará de una jornada al aire libre con servicio de asado con cuero, chorizos, locro, empanadas y tortas fritas. La comunidad podrá acercarse con sillones, su mesita y conservadora. Además, el Centro de estudiantes va a tener su stand con stickers y promociones.

En relación a los números musicales, se presentarán Maravillas Alemanas, Los Saraluceños y el ballet folclórico dirigido por Giovanni Fontana, ex alumno de la entidad. También habrá improvisaciones a cargo del ex alumno Facundo San Martín y palabras alusivas a cargo de un docente y ex directivo de la escuela.