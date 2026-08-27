La literatura entrerriana volvió a cruzar el río. Mariana Bolzán y Mara Rodríguez participaron de una mesa de escritoras paranaenses en la XXXII Feria del Libro de Santa Fe, en una actividad que reunió a autores y lectores de ambas orillas del Paraná.

El encuentro fue organizado conjuntamente por la Editorial Municipal de Paraná (EMP) y responsables de la Feria del Libro de Santa Fe, como parte de una agenda que busca fortalecer la circulación de escritores, libros e ideas entre Paraná y Santa Fe.

Junto a las autoras estuvo Matías Armándola, director de la Editorial de Entre Ríos, quien ofició de interlocutor para abordar distintos aspectos de sus recorridos literarios y de las obras que vienen desarrollando.

Escribir desde el territorio: el Litoral como materia literaria

Uno de los principales ejes de la charla fue la relación entre literatura y territorio.

Las escritoras reflexionaron sobre qué implica escribir sobre un lugar, pero también qué significa hacerlo desde ese territorio y con el paisaje como parte de la propia escritura.

La conversación permitió poner en discusión las marcas que dejan una ciudad, un paisaje y una región en la literatura: la lengua, las formas de mirar, las experiencias compartidas y las particularidades de una identidad cultural.

La pregunta fue más allá de utilizar al territorio como escenario. El intercambio planteó cómo el paisaje puede convertirse en materia narrativa y participar de la construcción de los personajes, las historias y la propia voz de quienes escriben.

El público también tuvo un rol activo, con preguntas y comentarios sobre las obras y sobre las posibilidades de construir una literatura propia desde el Litoral.

En ese intercambio apareció una cuestión que atraviesa buena parte de la producción cultural de la región: qué vínculos existen entre quienes escriben a uno y otro lado del Paraná y cómo las ciudades, los ríos y los paisajes compartidos generan una trama cultural común.

Paraná y Santa Fe profundizan su intercambio cultural

La participación de las escritoras se inscribe en el vínculo cultural que ambas ciudades vienen fortaleciendo durante este año.

En agosto, Santa Fe fue ciudad invitada de honor en la XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee, en el marco del acuerdo “Dos ciudades, un destino”, orientado a profundizar el intercambio y la circulación de propuestas culturales entre las dos capitales.

En aquella oportunidad también se desarrolló una mesa de escritores santafesinos con Analía Giordanino y Juanjo Conti, organizada por la Secretaría de Cultura de Santa Fe y Ediciones UNL.

La propuesta busca generar espacios donde autores, libros y lectores puedan circular en ambas direcciones, aprovechando la cercanía geográfica y los numerosos vínculos culturales que existen entre Paraná y Santa Fe.

En ese contexto, la presencia de Bolzán y Rodríguez en la feria santafesina forma parte de una agenda más amplia para dar visibilidad a la producción literaria regional y ampliar los públicos de los escritores del Litoral.

Mariana Bolzán y su novela Horizonte de sucesos

Durante la mesa, Mariana Bolzán presentó aspectos de Horizonte de sucesos, su primera novela, publicada por la Editorial de Entre Ríos luego de obtener el Premio Literario Provincial Fray Mocho 2025, uno de los principales reconocimientos de la literatura entrerriana.

La obra fue seleccionada entre más de treinta trabajos presentados a una convocatoria federal. El jurado destacó aspectos vinculados con la originalidad del conflicto, la construcción narrativa y el trabajo sobre los detalles.

La historia se desarrolla en el campo entrerriano y comienza con el regreso de una mujer a una casa familiar que debe ser vaciada.

Lo que en principio aparece como una tarea concreta termina convirtiéndose en un recorrido por la memoria, los vínculos familiares y las huellas que permanecen en los lugares.

En ese universo narrativo, el paisaje entrerriano, la lengua y el territorio ocupan un lugar central, aspectos que también fueron parte de la conversación desarrollada en Santa Fe.

Mara Rodríguez y una historia atravesada por el río

Por su parte, Mara Rodríguez llegó a la feria con su novela Un río de delfines rosados, publicada por Contramar Editora y finalista en 2026 del Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas.

La novela está ambientada en la región fronteriza entre Formosa y Paraguay y construye una historia atravesada por la memoria, el misterio y la desaparición de una amiga.

El río ocupa un lugar significativo en la obra, al igual que una lengua narrativa que recupera inflexiones propias del habla litoraleña.

De esta manera, las obras de ambas autoras permitieron volver sobre una pregunta común durante la charla: cómo se construye una literatura cuando el paisaje deja de ser simplemente el lugar donde ocurre una historia y pasa a formar parte de la memoria, la lengua y la imaginación.

Una literatura que busca cruzar el Paraná

La participación en la Feria del Libro de Santa Fe volvió a poner en evidencia la existencia de una escena literaria regional que excede las fronteras administrativas.

Paraná y Santa Fe comparten una geografía, una historia y una trama cultural que también se expresa en sus escritores y lectores. Las ferias y encuentros literarios funcionan, en ese sentido, como espacios para que esas voces se conozcan, dialoguen y encuentren nuevos públicos.

La presencia de Mariana Bolzán y Mara Rodríguez representa así una oportunidad para mostrar la literatura que se produce en Paraná y Entre Ríos y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos culturales entre las dos orillas del Paraná.