Nogoyá.- Lo que comenzó siendo una pelea de pareja, terminó siendo un escándalo en el ámbito del Centro de Emergencias de nuestra ciudad.

Todo comenzó cuando una mujer, que habría sido pareja de un empleado del Centro de Emergencias, dio a conocer vía correo electrónico al municipio una serie de videos donde el trabajador protagonizaba escenas eróticas que según menciona la mujer, las ofrece en la plataforma Only Fans.

Este correo llegó a principio de mes a la casilla oficial y días atrás la remitente fue citada para que corrobore el contenido enviado y acompañe más pruebas al inicio del sumario.

Aparentemente la mujer ignoraba que el hombre generaba este tipo de contenidos y ante el asombro y el enojo del momento, decidió darlo a conocer a las autoridades municipales ya que varios de los videos fueron filmados en una de las ambulancias del organismo local.

“Dictaminé la formación de un sumario, el intendente dio el visto bueno para confeccionar el decreto”, confirmó el asesor letrado del municipio Jorge Ianuzzo, quien además aseveró la connotación sexual del contenido multimedia que llegó al correo oficial municipal.

Para Ianuzzo, el hecho merece el sumario administrativo y la gravedad del caso se irá determinando a medida que se sumen pruebas al documento sancionatorio y al ser consultado sobre la cantidad de archivos multimedia que integran el sumario, mencionó: “no interesa si son diez, veinte o un video, la gravedad es la misma, para muestra alcanza un botón”.

Según pudo saber Paralelo 32, el municipio no corroborará si los videos fueron subidos a alguna plataforma de contenido monetizado, solo se ajustará a los principios de decoro y conducta que deben mantener los empleados municipales y la utilización de una herramienta del Estado como es el caso de una ambulancia para la grabación de los videos y la captura de imágenes.

Según se pudo investigar, una plataforma como Only Fans cobra cinco dólares por suscripción al usuario interesado en acceder a contenido erótico que los mismos perfiles van creando. El monto cobrado por la plataforma se distribuye de la siguiente manera: 20% retiene Only Fans en carácter de comisión y el 80% llega al creador de contenido. Es decir que mensualmente, un creador de contenido, ya sea de fotos o videos, puede recibir cuatro dólares por suscripción, es decir unos $4.800 por cada seguidor pago que tenga en su red social. Además de las “propinas” que pueda recibir por enviar contenido exclusivo si el usuario así lo requiere, las que van entre 5 y 150 dólares. Es decir que, con unos cincuenta seguidores pagos, una persona accede mensualmente a una cifra cercana a un aguinaldo básico del escalafón municipal.

La persona sumariada por el momento goza el principio de inocencia, tiene derecho a continuar trabajando siempre y cuando no se dificulte la investigación en curso y asimismo tiene derecho a su defensa. Hasta el momento la denuncia no trascenderá el ámbito municipal, es decir que no tomará intervención la justicia por no comprobarse delito alguno.