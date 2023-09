Crespo.- En una conferencia de prensa realizada este lunes 24 de septiembre en horas de la tarde-noche, el presidente de la Asociación Civil Crespo Capital de la Avicultura, Luis Niderhaus, anunció la no realización de la edición 31ª de la Fiesta Nacional de la Avicultura programada para este año. La razón principal detrás de esta decisión radica en la aparición de la Gripe Aviar en Argentina y las consecuencias que esto ha tenido en la industria avícola.

Niderhaus declaró enfáticamente: "Como fiesta, la edición 31ª no será este año". Explicó que, a principios de año, cuando se empezó a tomar conocimiento de la presencia de la Gripe Aviar en Argentina, no tenían certeza sobre el grado de consecuencias que esta enfermedad podría acarrear. Sin embargo, era evidente que la actividad económica de la ciudad y la región se encontraban en juego. El primer caso en ponedoras se reportó a finales de febrero en Neuquén, y para el 14 de mayo, la enfermedad había llegado a la zona de Crespo. Durante estos meses, se mantuvieron comunicaciones entre la Asociación Civil Crespo Capital de la Avicultura, la Municipalidad de Crespo, las empresas Calisa; La Agrícola Regional; Tecnovo; entre otros; y se llegó a la conclusión de que lo más sensato era cancelar la fiesta este año, dado el fuerte impacto en la parte industrializadora del sector, que afecta a productores y macro-sponsors de la fiesta. La decisión se tomó de manera conjunta.

El intendente Darío Schneider respaldó la decisión y afirmó: "No es una noticia que guste dar, porque sabemos lo que representa la Fiesta Nacional de la Avicultura para todos los crespenses; pero no podemos estar ajenos a la situación en la que estamos. La producción avícola se ha visto afectada por las consecuencias comerciales de la Gripe Aviar que hasta el momento se ha manifestado tímidamente en nuestra región, pero es una enfermedad que no se ha erradicado y que produjo el cierre de exportaciones". Schneider enfatizó la responsabilidad y la austeridad en un año en el que la prioridad es evitar la propagación de la enfermedad y restablecer la estabilidad económica.

Diego Maier, gerente general de LAR, y Horacio Cabrera, en representación de Augusto Motta por Calisa y Grupo Motta, respaldaron la decisión y explicaron cómo la Gripe Aviar y la sequía habían tenido un impacto negativo en la industria avícola en los últimos tiempos. Ambos enfatizaron la responsabilidad y austeridad como principios rectores en este momento difícil.

A pesar de la cancelación de la fiesta, se llevarán a cabo eventos conmemorativos, como la Maratón el 11 de noviembre y charlas técnicas para los productores en los días previos. Además, se organizará una preparación y degustación de Pollo al Disco, un plato típico de la Fiesta Nacional de la Avicultura, para conmemorar la ocasión. La jornada concluirá con un espectáculo musical de acceso libre y gratuito.