En la semana, Francisco Hernández visitó la redacción de Paralelo 32 y habló sobre su pase al TC Pista que se confirmó hace algunos días a través de una carta que le envió el Presidente de la ACTC Hugo Mazzacane. El ramirense que en 2019 fue competitivo en la Copa de Oro del TC Mouras, pegó el salto de categoría y esta temporada correrá en la telonera del TC. Si bien todavía no se oficializó con qué equipo estará, supimos que no continuará con el “Martínez Competición”, con el que terminó la temporada pasada en el TCM; pero que está muy cerca de cerrar con una estructura importante.

“Todavía tengo la misma euforia como aquel día que recibí la confirmación del pase al TC Pista. Creo que es el alimento para que a diario nos preparemos de la mejor manera para poder estar en la primera fecha en Viedma debutando en la nueva categoría. Estamos trabajando duro para poder estar a la altura de las circunstancias. Sabemos que la carrera más difícil es la que corremos abajo del auto, y para eso nos preparamos también. Hay que estar al 110% y tomar dimensión de lo que significa estar donde estamos parados”, comenzó diciendo.

Luego Francisco afirmó: “Es un paso más hacia el gran sueño de llegar al Turismo Carretera. Desde los 5 años cuando me compraron el primer karting supe que lo que quería ser era esto, ser corredor, es lo que me apasiona. Soy un bendecido de no tener que haber elegido qué es lo quiero ser, porque ya lo supe desde chiquito. Afortunadamente mi familia me apoyó. Ir escalando categorías año a año es algo muy lindo, muy satisfactorio. Trato de disfrutar al máximo el presente y de tomar conciencia de esto que estamos pasando. Pero también quiero disfrutar el camino, porque quizás llegue a cumplir los objetivos pero creo que la clave está en disfrutar”.

En el TCPM y el TCM salen en pocas ocasiones del Autódromo de La Plata, es decir que será nuevo también para el ramirense el correr en otros circuitos. Con respecto a eso, dijo: “Tuve la oportunidad de correr en Top Race en 2017 y allí conocí algunas pistas. No fueron tantas, pero me dio otra perspectiva a diferencia del Mouras. Será un hermoso desafío para nosotros, donde vamos a tener que poner mucho enfoque en las primeras salidas a la pista para ser competitivos”.

Hernández competirá contra su vecino, Ayrton Londero, quien hace algunas semanas también confirmó su continuidad dentro de la categoría. Sobre esto, mencionó: “Sé lo que significa para Ramírez el TC y TC Pista. Y será especial para toda la ciudad que con Ayrton estemos todos los fines de semana compitiendo en una categoría tan popular e importante. Y por eso agradezco cada vez que puedo por la energía que transmite la gente apoyando siempre”.

Por último, cuando le preguntamos sobre los objetivos, contestó: “Es muy pronto para ponernos objetivos deportivos, lo que nos planteamos por ahora es absolver la mayor cantidad de cosas de cada fecha que corramos. Sumar experiencia es lo principal, pero también queremos ser competitivos”.