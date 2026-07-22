El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” se abstuvo en la votación del proyecto denominado “de alivio fiscal” para el sector comercial enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, que prevé principalmente eximir del impuesto a los Ingresos Brutos a comerciantes monotributistas de las categorías A, B y C. La medida fue calificada como “irrelevante, estéril y carente de efectividad” por los representantes del sector comercial que fueron convocados a las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las que se analizó la propuesta.

Al hacer uso de la palabra en la sesión de este miércoles, la diputada Andrea Zoff explicó que esa calificación —“irrelevante, estéril y carente de efectividad”— son las palabras textuales “que dijeron los representantes del sector comercial sobre el proyecto. Y para los que no pudieron estar en la comisión, eso está plasmado por escrito, fue adjuntado de hecho al expediente”.

Zoff señaló que esos representantes del sector comercial “se sentaron con nosotros en la comisión, contaron la situación crítica que están atravesando: la disminución de las ventas, el aumento de las tarifas; es decir, lo que vemos cada uno de nosotros en nuestros lugares. Y una vez que terminaron de contar esta situación, cuando se levantaron y se fueron, el oficialismo dispuso la firma del dictamen sin cambiar una coma, sin tomar nada de lo que acababan de escuchar”.

En ese sentido, la legisladora indicó que los comerciantes se quejaron diciendo: “¿Para qué nos invitaron? Es una formalidad. Nos usaron para hacer una campaña de promoción publicitaria política”, y agregó que el resultado expresado en el dictamen de comisión firmado por el oficialismo parece darles la razón.

Zoff sostuvo que lo que caracteriza al proyecto del Poder Ejecutuvio es la diferencia entre lo que se señala en la prensa respecto de la iniciativa y lo que realmente contempla. Luego la legisladora indicó que la exención del pago para los comerciantes monotributistas categorías A, B y C implica que dejarán de pagar entre 8.000 y 19.000 pesos mensuales. “Parece un tanto apresurado decir que esto permite sostener el empleo o que implica un gran alivio para el sector. Los invito simplemente a que vean lo que cuesta el alquiler de un local o lo que cuestan las tarifas, y lo comparen con estos montos... De todas formas, por supuesto, siempre es bienvenida cualquier medida que pueda colaborar con el sector. Eso sí, (para acceder al beneficio) deben tener sus pagos al día, lo que en un contexto de crisis también es bastante complicado”, añadió.

La legisladora igualmente señaló que el segundo artículo del proyecto establece un beneficio al buen pagador, eximiendo del cumplimiento de la cuota número 12. “Eso no tiene que ver con un plan de alivio fiscal al comercio específicamente. Es un premio al buen pagador como en tantas otras oportunidades hemos visto”. Una consideración similar realizó sobre la derogación del pago del Impuesto de Sellos para la reconducción, reorganización y prórroga de sociedades. “Esto tampoco forma parte de un plan de alivio, y no son las medidas que necesitamos para este contexto”, agregó.

Zoff criticó también: “Para el resto de los comerciantes -excepto las categorías A, B y C- quien va a establecer la política tributaria de reducción impositiva, las medidas para determinados sectores, los criterios bajo los cuales se van a otorgar estos beneficios, todo eso nos piden que lo deleguemos en el Poder Ejecutivo”.

La legisladora paranaense recordó que en octubre del año pasado el bloque justicialista presentó un proyecto para declarar la emergencia económica, productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro y Pequeñas Empresas radicadas en la provincia de Entre Ríos. “Hace nueve meses presenté un proyecto que solicitaba la declaración de la emergencia de las pequeñas y medianas empresas con una serie de medidas que tenían que ver con una mirada integral”. Y añadió que si bien resulta comprensible la situación económica y financiera provincial, la intención de su iniciativa es “debatir medidas que aborden la temática de manera integral y no simplemente permitirle a la Legislatura aprobar esta medida que es ínfima y que todo el resto se delegue en el Poder Ejecutivo”. Por eso Zoff lamentó la “oportunidad perdida” de sancionar una norma que auxilie efectivamente al sector.

Contra la delegación de facultades

Por su parte, el diputado Juan José Bahillo se refirió específicamente a la delegación de facultades a la que se opone el bloque peronista. “No se trata de una cuestión subjetiva, o de determinadas facultades que no le queremos dar al gobernador Rogelio Frigerio. No, esa negativa está en el marco de la responsabilidad institucional que tenemos como diputados de la provincia respetando a la Constitución de Entre Ríos que, en su artículo 122, asigna a la Legislatura la atribución de fijar impuestos y tasas”. Y agregó luego que esa disposición está reforzada en el artículo 45, por lo que “la facultad de fijar impuestos, alícuotas, tanto en aumento como en disminución, es de la Legislatura y por eso nosotros entendemos que el artículo 13° de este proyecto violenta a la Constitución provincial, por eso nuestra negativa a votarla”.