Un reclamo realizado por una estudiante encendió el debate en Villaguay, luego de que su testimonio sobre una situación vivida en la nueva Terminal de Ómnibus “Juan Pablo II” comenzara a circular en las redes sociales y fuera acercado a la redacción de diario El Pueblo.

La joven relató un episodio ocurrido con quien se desempeña desde hace años subiendo equipajes al maletero de los colectivos en la estación local. Según expresó, la situación le generó incomodidad y vergüenza, y aseguró que no sería un hecho aislado.

“Soy estudiante y vivo con la plata justa, a veces no tengo para pagarme un remís hasta la terminal”, explicó. En ese contexto, contó que, al momento de viajar, el trabajador le indicó que debía colaborar con dinero por subir la valija. “El señor me dijo que tenía que colaborar y le respondí ‘no tengo efectivo’, a lo que él me grita en la terminal, donde todos escucharon: ‘Tenés que colaborar, es una ley’”, reprodujo.

La pasajera consideró que el modo en que se dirigió hacia ella fue inapropiado. “Me pareció una falta de respeto que me haya gritado así y también a más personas que no tenían plata para darle. Yo no tenía problema en subir el equipaje si no tenía para darle, pero me parece demasiado atrevido gritar de la manera en que lo hizo cuando uno hoy vive con lo justo y más si es estudiante”, manifestó.

Además, sostuvo que no sería la primera vez que atraviesa una situación similar: “No es la primera vez que me lo exige, pero sí la primera vez que me lo grita, lo cual me pareció demasiado. Tampoco deja que una suba sus cosas”. Y agregó: “Hace tres años que viajo y siempre veo que pasa lo mismo. Cuando te ve haciendo la fila con un bolso, te dice que hay que guardarlo para viajar más cómodo”.

Según su testimonio, otras personas también habrían vivido momentos incómodos. “Fueron varias personas a las que les gritó lo mismo”, afirmó la usuaria. Incluso, señaló que “a otro chico le dijo que se le podía perder el bolso si no colaboraba”.

La joven estudiante destacó que hubo testigos de lo ocurrido: “Hay muchos testigos y hasta los propios choferes que vieron todo”. En ese momento -según relató- recibió el apoyo de otros pasajeros: “En un momento me moría de vergüenza hasta que los demás pasajeros dijeron que cómo iba a hacer eso. Los que vieron la situación me decían que cómo iba a hacer eso, que subían ellos solos el equipaje para no pasar esa vergüenza”.

En cuanto a las repercusiones en redes, indicó: “En muchos comentarios lo defienden, diciendo que es el trabajo de él, pero si uno quiere subir su bolso se enoja, o si le das menos de 2 mil pesos también. Las personas que lo defienden no vivieron mi situación”.

Testimonio

En contacto posterior con diario El Pueblo, la pasajera amplió su relato y brindó más detalles sobre lo ocurrido y sobre situaciones previas.

“En la terminal ya hice la queja y me dijeron que no era la primera”, aseguró. También precisó: “A otro chico le dijo que se le podía perder el bolso si no colaboraba”.

Asimismo, reiteró que el episodio fue presenciado por numerosas personas: “Hay muchos testigos y hasta los propios choferes que vieron todo”.

Sobre las opiniones divididas que surgieron en redes sociales, expresó: “En muchos comentarios lo defienden, diciendo que es el trabajo de él, pero si uno quiere subir su bolso se enoja, o si le das menos de 2 mil pesos también. Las personas que lo defienden no vivieron mi situación”.

Respecto del momento vivido, recordó: “En un momento me moría de vergüenza, hasta que los demás pasajeros dijeron que cómo iba a hacer eso. No es la primera vez que me lo exige, pero sí la primera vez que me lo grita, lo cual me pareció demasiado. Tampoco deja que una suba sus cosas”.

Finalmente, señaló que realizó un reclamo formal: “Me comuniqué por WhatsApp para hacer el reclamo y me dijeron que había varias quejas y que iban a pasar el reclamo a la municipalidad, aunque no sea trabajador directo de ahí. Pero espero que se pase el reclamo como corresponde, porque no sé si en verdad lo harán: sé que más personas se quejaron y la situación sigue igual”.

“Hace tres años que viajo y siempre veo que pasa lo mismo. Y cuando te ve haciendo la fila con un bolso, te dice que hay que guardar para viajar más cómodo”, expuso.

¿Es obligatoria la propina?

Ante la consulta sobre la afirmación realizada por el trabajador -quien habría manifestado que colaborar “es una ley”-, cabe señalar que, de acuerdo con la normativa vigente en Entre Ríos y en la legislación nacional, no existe una ley que establezca la obligatoriedad de pagar propina a maleteros o personal que asiste con el equipaje en terminales de ómnibus. La propina es, en términos legales, voluntaria.

El planteo abre un debate más amplio sobre las condiciones laborales, la regulación de estas tareas y la convivencia en espacios públicos. Mientras tanto, la joven remarcó que su intención al hacer público el hecho fue visibilizar una situación que, según sostiene, afecta a varios pasajeros y espera que las autoridades puedan intervenir para evitar nuevos episodios similares.