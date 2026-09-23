La estudiante Ernestina Otegui, del Instituto John F. Kennedy de Victoria, representa a Entre Ríos en la 75ª Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se desarrolla en la provincia de Jujuy hasta el 26 de septiembre.

Otegui fue elegida el año pasado como Representante Provincial de los Estudiantes Secundarios de Entre Ríos, durante la 56ª Fiesta Provincial del Estudiante, realizada en el Club Salud Pública de Villaguay.

Tras aquella elección, asumió la responsabilidad de representar a la provincia en la instancia nacional, que reúne durante septiembre a delegaciones estudiantiles de distintos puntos del país.

La Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes está prevista para este viernes 25 de septiembre en Ciudad Cultural, como parte de la programación de la fiesta jujeña.

Un encuentro que reúne a jóvenes de todo el país

En paralelo con las actividades centrales, en Jujuy se desarrolla el 42° Congreso de la Juventud, que comenzó en la Ciudad de las Artes y reúne a más de 180 adolescentes de distintos puntos de la provincia anfitriona, además de delegaciones provenientes de otras provincias.

La propuesta busca generar espacios de diálogo entre jóvenes y abordar problemáticas que atraviesan a las nuevas generaciones.

Entre los principales temas del Congreso aparecen el bullying, el grooming y las adicciones, además de otras situaciones vinculadas con las juventudes.

Leandro Morales, presidente del Ente Autárquico Permanente, destacó que el encuentro permite escuchar a los jóvenes y conocer las problemáticas que atraviesan, con el objetivo de que los adultos puedan incorporar esas demandas en sus espacios de gestión.

Según explicó, durante los meses previos también se realizaron encuentros en distintos puntos del interior de Jujuy para trabajar sobre estos temas.

La importancia de encontrarse con otros jóvenes

Entre las delegaciones participantes se encuentra un grupo de estudiantes de Tucumán. La profesora María del Carmen Medina, de la Escuela Secundaria “Tiburcio Díaz”, destacó la posibilidad de compartir la experiencia con jóvenes de otras provincias.

La docente señaló que estos encuentros permiten comprobar que, pese a las diferencias geográficas, muchas de las situaciones que atraviesan los adolescentes son similares en distintos lugares del país.

También remarcó la importancia de generar espacios seguros, de escucha activa y protegidos, donde los jóvenes puedan expresarse.

“Corre tus límites”

La apertura de las actividades estuvo a cargo del abogado, deportista adaptado y conferencista cordobés Pablo Giesenow, quien presentó la charla “Corre tus límites”.

La propuesta estuvo orientada a reflexionar sobre la adversidad, la superación y la posibilidad de proyectarse hacia el futuro.

Giesenow también había participado del 4° Encuentro Provincial del Deporte, realizado el 28 de junio.

Una fiesta con tradición estudiantil

La Fiesta Nacional del Estudiante constituye uno de los principales encuentros juveniles del calendario argentino y reúne actividades culturales, recreativas, deportivas y de participación estudiantil.

En ese marco, la presencia de Ernestina Otegui permite que Entre Ríos tenga representación en una celebración que reúne a estudiantes de distintas provincias.

La joven de Victoria llegó a Jujuy después de haber sido seleccionada en la instancia provincial de 2025 y afrontará este viernes la elección nacional, que tendrá lugar en Ciudad Cultural.