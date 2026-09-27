La entrerriana Ernestina Otegui, representante de la provincia y estudiante del Instituto John F. Kennedy de Victoria, fue distinguida como 2ª Representante Nacional durante la elección de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, realizada este viernes por la noche en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy.

La elección reunió a representantes estudiantiles de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una de las actividades centrales de la 75ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La santiagueña Constanza Lastra Errasti fue elegida Representante Nacional, mientras que Julieta Valentina Torres Morsucci, de Mendoza, obtuvo el título de 1ª Representante Nacional.

Entre Ríos, entre las cinco estudiantes distinguidas

Luego de las diferentes pasadas de las participantes ante el jurado y el público, Otegui quedó entre las cinco estudiantes seleccionadas.

La nómina final quedó conformada de la siguiente manera:

Representante Nacional: Constanza Lastra Errasti, Santiago del Estero.

Constanza Lastra Errasti, Santiago del Estero. 1ª Representante Nacional: Julieta Valentina Torres Morsucci, Mendoza.

Julieta Valentina Torres Morsucci, Mendoza. 2ª Representante Nacional: Ernestina Otegui, Entre Ríos.

Ernestina Otegui, Entre Ríos. 1ª Dama de Honor: Agustina Rapretti, Chubut.

Agustina Rapretti, Chubut. 2ª Dama de Honor: Morella Gira López, Jujuy.

Medios de Jujuy también utilizaron la denominación tradicional de “segunda princesa” para referirse a la distinción obtenida por Otegui. Sin embargo, la organización oficial identifica el reconocimiento como 2ª Representante Nacional.

El camino de Ernestina Otegui

La joven es estudiante del Instituto John F. Kennedy de Victoria y llegó a la instancia nacional luego de ser elegida Representante Provincial de los Estudiantes Secundarios durante la 56ª Fiesta Provincial del Estudiante, realizada en Villaguay en 2025.

Aquella elección reunió a representantes de diferentes localidades entrerrianas y le permitió obtener el lugar para representar a Entre Ríos en la tradicional celebración estudiantil de Jujuy.

Un año después, Otegui consiguió integrar el grupo de cinco estudiantes distinguidas durante la elección nacional.

Una noche de gala en San Salvador de Jujuy

La elección comenzó alrededor de las 21:00 en el Estadio 23 de Agosto. Las representantes realizaron distintas pasadas ante el público, acompañadas por las delegaciones provinciales que participaron de la celebración.

La gala contó además con una puesta artística protagonizada por más de 150 estudiantes, entre bailarines y artistas.

Entre los integrantes del jurado estuvo Carolina “Pampita” Ardohain, quien regresó a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 32 años después de haber sido elegida representante nacional en 1994.