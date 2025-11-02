El evento, desarrollado en las instalaciones del Club Salud Pública de Villaguay, reunió a 17 jóvenes provenientes de distintas localidades de la provincia, quienes participaron de una jornada colmada de alegría, color y espíritu estudiantil.

Tras un proceso de evaluación que consideró la actitud, el compromiso y la capacidad de liderazgo de las postulantes, el jurado otorgó el cetro mayor a Otegui, quien ahora tendrá la responsabilidad de representar a Entre Ríos en la Fiesta Nacional del Estudiante, que se celebrará en septiembre en la provincia de Jujuy.

La flamante representante, de 17 años, se destacó durante toda la competencia por su carisma y su desempeño tanto en las actividades grupales como en la instancia de entrevistas personales. “Es un orgullo poder llevar el nombre de mi provincia a un evento tan importante y compartir esta experiencia con jóvenes de todo el país”, expresó emocionada tras la coronación.

El jurado también distinguió a otras participantes: Bianca Raspo, de Bovril, fue elegida 1ª Acompañante, mientras que Isabella Mayer, de Nogoyá, obtuvo el título de 2ª Acompañante. En tanto, Morela Ramus, de Lucas González, y Alma Ormaechea, de Gobernador Maciá, completaron el cuadro de honor como 3ª y 4ª Acompañantes, respectivamente, recibiendo una cálida ovación del público presente.

La Fiesta Provincial del Estudiante es una tradición que, desde hace más de medio siglo, celebra el espíritu juvenil entrerriano y promueve valores como la participación, la solidaridad y el trabajo en equipo. Este año, la organización destacó especialmente el compromiso de las instituciones educativas y de los municipios en acompañar a sus representantes.