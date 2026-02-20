El discurso del gobernador Rogelio Frigerio dejó una definición central para entender el momento que atraviesa la provincia. La primera mitad de la gestión fue la del orden; la segunda debe ser la del desarrollo.

Durante 20 años consecutivos de gobiernos del PJ, Entre Ríos convivió con un esquema estructural de déficit que fue naturalizándose como parte del funcionamiento habitual del Estado. El gasto rígido creció, la dependencia de recursos coparticipables se profundizó y las reformas necesarias se postergaron por razones políticas.

El resultado fue una provincia con escaso margen de maniobra, con baja competitividad y con una deuda que incluso podía llevarnos a una situación de default.

La primera mitad de esta gestión estuvo dedicada a desactivar esas bombas de tiempo. Se cumplió con los vencimientos de deuda heredada, se evitó el default, se revisaron estructuras y se ejecutó mejor el presupuesto.

Y lo más relevante: en el peor contexto de recaudación, la provincia pasó del déficit al equilibrio sin aumentar impuestos por encima de la inflación. Esa decisión política no es menor. Es una señal clara hacia los sectores productivos y hacia cada contribuyente entrerriano.

Pero el orden no alcanza si no se transforma en crecimiento.

La mejora en la tarifa eléctrica permitió dejar de ser la provincia con el costo más alto del país y ubicarnos en la mitad de la tabla, mejorando la competitividad real de nuestras industrias y economías regionales. La sanción del RINI (Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones) ya generó más de 200 millones de dólares en inversiones y casi 2.000 puestos de trabajo. Además, se proyecta un plan de infraestructura superior a 300 millones de dólares que reactiva la obra pública paralizada y dinamiza la economía.

El equilibrio fiscal no es una meta contable. Es la plataforma para recuperar inversión, empleo y desarrollo sostenible.

Entre Ríos está mejor plantada porque administra con responsabilidad. Ahora el desafío es consolidar esa base y convertirla en crecimiento sostenido.