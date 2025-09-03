En consonancia con los anuncios del Gobierno nacional sobre aumentos en las tarifas de energía, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó este martes un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico en Entre Ríos, mediante la Resolución N° 151/25.

La medida rige desde el 1 de septiembre y ajusta los precios en función de las subas en el costo de la energía a nivel mayorista. No obstante, el gobierno provincial confirmó la continuidad de un subsidio para los usuarios más vulnerables, con el objetivo de amortiguar el impacto en los hogares de menores ingresos.

El origen del incremento

El aumento se explica por la actualización de los precios mayoristas de la energía, dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación. Según detalla el EPRE, entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2025 se aplicarán los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Estos ajustes repercuten directamente en la composición final de la factura de luz.

Subsidio provincial para menores ingresos

A pesar del incremento, la resolución ratifica el subsidio provincial que beneficia a los usuarios residenciales urbanos y rurales del Segmento Nivel 2 – Menores Ingresos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El beneficio equivale a un descuento del 6% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), aplicable hasta un tope máximo de consumo de 300 kWh/mes.

Para garantizar la transparencia, las distribuidoras deberán incluir en la factura una leyenda destacada: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Beneficios para entidades sociales

Además, el documento oficial confirma que se mantendrán los precios especiales para instituciones sin fines de lucro. Así, Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo continuarán pagando la energía al mismo precio que los usuarios residenciales de bajos ingresos, conforme a lo dispuesto en las resoluciones nacionales vigentes.