Victoria.— En la última reunión de la comisión de Legales, el Concejo Deliberante local resolvió archivar el proyecto que proponía una reducción del 40% en los salarios de los funcionarios del Ejecutivo municipal. La decisión, pudo saber Paralelo32, fue presentada públicamente como un rechazo a la quita de haberes, aunque en los hechos ya rige el decreto 511/2025 (con vigencia hasta el 31 de diciembre en que termina el ejercicio, con posibilidad de prorrogarlo) que descuenta el 20% de los haberes de los secretarios, directores y demás funcionarios, junto con otros ajustes aplicados sobre contratos y gastos corrientes, además de horas extras.

El debate no se limitó al Ejecutivo. Días atrás, también se había discutido una iniciativa para eliminar los gastos de representación de los concejales, lo que implicaba una reducción del 50% en sus dietas. Esa propuesta también fue archivada, con el voto a favor de ediles oficialistas y de una concejal de la oposición. La paradoja quedó a la vista: algunos concejales que le reclaman austeridad al Ejecutivo, rechazaron un recorte aún más fuerte sobre sus propias dietas.

Hasta el lector más atento podría perderse en este laberinto de porcentajes, por eso ofrecemos este resumen:

* El proyecto que buscaba eliminar los gastos de representación de los concejales fue archivado por mayoría en la comisión de Legales. Los ediles oficialistas Pablo Albornoz y Mariela Minaglia votaron a favor de archivarlo, y llamó la atención que Betina Zabala, desde la oposición, también votara a favor de archivar. La única que estuvo en contra de esa medida fue Luciana Zorzábal, autora de la propuesta. Por su parte, Ailén Guerra faltó a la reunión donde se realizó la votación.

* El proyecto que pretendía una reducción del 40% en los salarios de los funcionarios del Ejecutivo, también fue archivado. Albornoz, Minaglia y Guerra votaron en contra de la propuesta (es decir, a favor de archivarla). Zabala votó a favor de la propuesta. Zorzábal faltó a la reunión el día que se hizo la votación.