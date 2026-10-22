El gobernador Rogelio Frigerio presentó este jueves el programa provincial Entrenados, una iniciativa destinada a vincular la formación laboral de jóvenes y personas sin empleo registrado con las necesidades del sector privado. El lanzamiento se realizó en el Frigorífico Alberdi, ubicado en Oro Verde, una de las empresas que se sumó a la propuesta.

Impulsado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, el programa prevé en su primera etapa 500 cupos en toda la provincia. El objetivo es que los participantes adquieran experiencia y conocimientos en puestos de trabajo reales, mientras las empresas pueden formar nuevos perfiles de acuerdo con sus necesidades productivas.

Durante el período de prácticas, el Estado provincial financiará una beca incentivo, el seguro correspondiente y la entrega de un certificado de calificación profesional al finalizar la capacitación. Esta etapa no genera un vínculo laboral formal entre el participante y la empresa.

Frigerio: “Necesitamos fuerza laboral entrenada y capacitada”

Durante la presentación, Frigerio destacó la importancia de la articulación entre el Estado y las empresas para favorecer la generación de empleo formal.

“El Estado tiene una responsabilidad en la capacitación y el entrenamiento de la fuerza laboral. Nosotros tenemos como norte de gobierno generar condiciones para que haya más empleo en el sector privado y para eso necesitamos fuerza laboral entrenada y capacitada, y este programa es fundamental para lograr ese objetivo”, sostuvo el gobernador.

El mandatario también hizo hincapié en la necesidad de acercar a quienes buscan su primera oportunidad laboral con las empresas que necesitan incorporar personal.

“Por eso estamos impulsando este programa para acercar dos mundos que muchas veces están desconectados, el de los jóvenes que quieren trabajar y el de las empresas que necesitan incorporar gente nueva”, afirmó.

Prácticas de hasta seis meses y 30 establecimientos inscriptos

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, explicó que la propuesta busca llevar la capacitación directamente a los espacios productivos. Según precisó, ya hay 30 establecimientos inscriptos en 12 departamentos entrerrianos.

La primera etapa contempla becas de entre cuatro y seis meses, con una carga horaria de 20 horas semanales. Durante ese período, los participantes recibirán formación práctica en las empresas adheridas.

Troncoso destacó el trabajo de la Secretaría de Trabajo con el sector privado desde el diseño del programa y señaló que el esquema busca simplificar los trámites administrativos tanto para las empresas como para los postulantes.

El Frigorífico Alberdi solicitó 50 cupos

Una de las firmas que participa de Entrenados es el Frigorífico Alberdi, que solicitó 50 cupos para distintas áreas productivas y operativas.

Javier Mercau, gerente de Recursos Humanos de la empresa, valoró la posibilidad de que jóvenes accedan a su primera experiencia laboral y destacó el aporte de la formación en el propio ámbito de trabajo.

“Para nosotros es una iniciativa muy importante, porque le da la posibilidad a jóvenes que tengan su primera experiencia laboral. Para nosotros el ayudar a formarlos, a emprender en esta primera etapa, es muy bueno, porque también a nosotros nos sirve nutrirnos de esos chicos que ya tengan una experiencia in situ”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la práctica resulta fundamental para aprender determinados oficios y tareas específicas de la industria. “No es lo mismo lo que vos podés aprender en la teoría que en la práctica, más en este tipo de industria que son oficios que se aprenden trabajando”, señaló.

Cómo inscribirse en Entrenados

El programa se organiza en dos líneas de acción:

Entrenados Formación: financia las becas para realizar prácticas en puestos de trabajo y adquirir experiencia en entornos productivos.

financia las becas para realizar prácticas en puestos de trabajo y adquirir experiencia en entornos productivos. Entrenados-Match: apunta a facilitar la posterior contratación formal de los participantes mediante aportes no reintegrables del Estado para cofinanciar parte del salario inicial.

La inscripción para empresas y aspirantes se realiza de manera completamente digital a través del portal oficial Mi Entre Ríos.

Las empresas interesadas deben contar con instalaciones habilitadas y en regla, designar un tutor formativo y presentar un proyecto que detalle la capacitación que recibirán los participantes.

Para consultas o asistencia técnica, la Secretaría de Trabajo habilitó los siguientes correos electrónicos:

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca facilitar el acceso a la experiencia laboral y promover una mayor vinculación entre la formación de nuevos trabajadores y las demandas del sector productivo entrerriano.