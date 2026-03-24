Crespo- La campaña solidaria de recolección de útiles escolares impulsada por Cáritas de la Parroquia San José tuvo una importante respuesta de la comunidad y permitió concretar una primera entrega a una institución educativa. La iniciativa continúa, en el marco de la Cuaresma.

Valeria Silvero, integrante de la organización, expresó su agradecimiento. “Estamos sorprendidos por la respuesta de la comunidad”, afirmó. La colecta forma parte de los gestos solidarios que la institución promueve durante todo el año. En ese contexto, indicó que ya se realizó una entrega de útiles a la Escuela N° 54, aunque la campaña continúa abierta.

“Sabemos que nuestra comunidad es generosa, pero en este caso nos sorprendió. Promediando la Cuaresma ya hicimos una entrega a la Escuela 54 y continuamos con la colecta. Siempre hay gente que necesita y también hay gente que quiere compartir, nosotros somos simplemente un ladrillo de ese puente que se genera”, sostuvo.

Silvero señaló además que, gracias a la cantidad de donaciones recibidas, quedó un remanente de útiles en la sede de Cáritas, que será destinado a asistir a familias que lo necesiten durante el resto del año. “Está a disposición para ser utilizado durante todo el año, no solamente en este momento. Y también vamos atendiendo necesidades no solo de Crespo sino de lugares cercanos, donde puedan requerir útiles o ropa”, explicó.

Qué útiles se pueden donar

Entre los elementos que pueden acercarse se encuentran carpetas, hojas, cuadernos, bolígrafos, gomas de borrar, sacapuntas, lápices de colores, crayones, tijeras, cartucheras, pegamento, mochilas, estuches para lápices y reglas, solicitándose que estén en buen estado. Quienes deseen colaborar pueden acercar los aportes los martes de 8:00 a 10:00 en la sede de Cáritas de la Parroquia San José.

“Caritas es una pastoral de la Iglesia Católica, nos manejamos con un cronograma de actividades que presentamos todos los años en la parroquia, y nos parecía importante tener un gesto de Cuaresma, pensando en chicos y familias que empiezan las clases y pasan alguna necesidad. Era un momento oportuno, porque muchos renuevan el stock, algunos dejan de usar elementos que están en buenas condiciones y que a otros les pueden servir. Por supuesto que elementos nuevos también se reciben. Es grato ver tanta solidaridad”, dijo.

Más propuestas

“Las actividades son muchas. Hicimos una feria el sábado anterior para comprar alimentos y nos fue bien y todo lo que es colectas es para sumar herramientas de trabajo o elementos que sirvan para ir por la promoción humana. Nos sorprende el nivel de generosidad que venimos teniendo. Con la última feria pensamos en Casa Lázaro, que funciona en Paraná y tiene subsede en Santa Elena. Es una Casa de recuperación, dedicada a brindar asistencia, hospedaje y contención a jóvenes varones en situación de vulnerabilidad que buscan superar la problemática de consumo. Está coordinado por Jorge Achor, un Diácono Permanente. Tenemos una afinidad grande con ellos, han recibido chicos de nuestra zona con una excelente atención, muy personalizada, es un gran trabajo el que hacen, por eso queremos acompañarlos dentro de nuestras posibilidades y limitaciones”, agregó.

Sobre el momento social, planteó que “En cantidad de gente que se acerca a pedir ayuda, estamos siempre, más o menos, en los mismos parámetros. No todos los casos son iguales, aparecen diferentes situaciones. Lo que sí aumenta es la cantidad de elementos que nos acercan para colaborar afortunadamente. Estamos todo el año, porque las necesidades también son permanentes. Más allá de qué religión profese la persona, estamos para ayudar dentro de nuestras posibilidades, pero también intentando que sea una colaboración acotada en el tiempo, promoviendo la cultura del trabajo, lógicamente entendiendo cada caso, que es único y particular. Todos podemos necesitar de Caritas en algún momento, y todos necesitamos de todos, en definitiva. Entender eso es clave”, agregó.