Los deportistas entrerrianos que representan a la Argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya cosecharon 15 medallas: dos de oro, cuatro de plata y nueve de bronce. La competencia se desarrolla entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La delegación provincial está integrada por 28 atletas, que participan en 12 disciplinas. Mientras algunos ya finalizaron su participación, otros continúan en competencia en la recta final de los Juegos.

Juliette Duhaime, doble campeona suramericana

La actuación más destacada hasta el momento corresponde a Juliette Duhaime, de Paraná, quien consiguió dos medallas de oro en Stand Up Paddle (SUP).

La deportista se impuso en las pruebas sprint de 200 metros y técnica de 3 kilómetros, en el debut del SUP como disciplina oficial de los Juegos Suramericanos.

Duhaime se formó deportivamente en Paraná y comenzó a practicar SUP en el Balneario Municipal. En la competencia de sprint compartió el podio con otra entrerriana, Lucía Clembosky, quien obtuvo la medalla de plata.

Platas y bronces para los entrerrianos

Además de los dos oros de Duhaime, la delegación provincial consiguió otras 13 medallas.

Lucía Clembosky, de Paraná, obtuvo la plata en Stand Up Paddle, mientras que Emiliano Calderón, también paranaense, consiguió una medalla de plata y otra de bronce en remo.

Los restantes podios alcanzados hasta el momento fueron:

Milagros Pereyra , de Concepción del Uruguay: bronce en bochas.

, de Concepción del Uruguay: bronce en bochas. Mía Yaya , de Concordia: bronce por equipos en golf.

, de Concordia: bronce por equipos en golf. Santiago Mayol , de Concordia: bronce por equipos en gimnasia artística.

, de Concordia: bronce por equipos en gimnasia artística. María Eugenia Martínez , de Diamante: plata con el seleccionado argentino de vóley femenino.

, de Diamante: plata con el seleccionado argentino de vóley femenino. Aldana Gómez, Agustina Bonetti y Cielo Bonetti, de Paraná, y Violeta Figueroa, de Villa Clara: bronce con el seleccionado argentino femenino de sóftbol.

Entrerrianos que todavía siguen en competencia

La presencia de la provincia todavía no terminó. Paula Pedrozo, de Concordia, y Antonella Reding, de Villaguay, integran el seleccionado argentino femenino de rugby seven, que disputará la definición de la competencia.

También continúa en el torneo el equipo argentino de sóftbol masculino, con los entrerrianos Federico Eder, Alan Peker, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca y Teo Migliavacca.

En las competencias individuales siguen representando a la Argentina Nelson Salinas, de Paraná, en tiro con arco; Betsabé Páez, de Crespo, en atletismo; Magdalena Garro, de Concepción del Uruguay, en canotaje; y Melina Spahn, de Crespo, en pelota vasca.

Una delegación de 28 deportistas

Los representantes entrerrianos en Santa Fe 2026 son:

Crespo: Betsabé Páez y Melina Spahn.

Paraná: Nelson Salinas, Federico Eder, Alejo Muñoz, Fausto Siviero, Francisco Lombardo, Luciano Biondi, Lucio Retamar, Manuel Godoy, Matías Etchevers, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Aldana Gómez, Agustina Bonetti, Cielo Bonetti, Emiliano Calderón, Juliette Duhaime y Lucía Clembosky.

Villa Clara: Alan Peker y Violeta Figueroa.

Concordia: Paula Pedrozo, Mía Yaya y Santiago Mayol.

Villaguay: Antonella Reding.

Concepción del Uruguay: Magdalena Garro y Milagros Pereyra.

Diamante: María Eugenia Martínez.

En total, los atletas compiten en atletismo, bochas, canotaje, gimnasia artística, golf, pelota vasca, remo, rugby seven, sóftbol, Stand Up Paddle, tiro con arco y vóley.

Con varios representantes todavía en competencia, la cosecha de 15 medallas de Entre Ríos en Santa Fe 2026 todavía puede ampliarse durante los últimos días de los Juegos.