En un hecho considerado inédito para la gestión ambiental del Litoral, los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe comenzaron a aplicar un esquema conjunto de regulación de la pesca en el río Paraná. Ambas provincias comunicaron sus resoluciones complementarias, con el objetivo de unificar criterios, reducir la presión extractiva y garantizar la sostenibilidad de la fauna ictícola y de las comunidades que dependen de la actividad.

Un acuerdo ante un escenario crítico

El deterioro del Paraná ya no es una advertencia técnica: es una realidad sostenida. Desde la histórica bajante de 2020, los niveles del río no lograron recuperarse y los indicadores revelan que el estrés ambiental persiste. Según los últimos informes del proyecto de Evaluación Biológica y Pesquera —a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca— sólo seis de cada cien sábalos alcanzan la talla reproductiva, una señal alarmante para la principal especie objetivo de la pesca comercial. A esto se suma el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa un trimestre con lluvias por debajo de lo normal, lo que prolongaría la vulnerabilidad del sistema hidrológico.

Ante este contexto, la necesidad de ordenar la actividad y coordinar políticas entre jurisdicciones se volvió imperiosa. Las medidas aisladas, advierten los especialistas, pierden efectividad frente a un ecosistema que requiere acciones integradas.

Un marco común para una política compartida

El trabajo conjunto entre Entre Ríos y Santa Fe derivó en la revisión y alineación de normativas, estableciendo una estrategia unificada de control y manejo del recurso. Esta coordinación, destacan ambas administraciones, no sólo aporta previsibilidad sino que marca el inicio de una gestión binacional del río Paraná a escala provincial.

A partir de ahora, las áreas específicas de cada provincia evaluarán trimestralmente la evolución del recurso, intercambiarán información técnica y ajustarán las medidas según las necesidades de conservación y las realidades socioeconómicas de los pescadores artesanales.

Las medidas en Entre Ríos

En el marco del acuerdo, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos reiteró los principales puntos de su resolución, vigente hasta el 31 de diciembre:

Cupo anual de extracción: 600 toneladas para sábalo y pescado de línea.

600 toneladas para sábalo y pescado de línea. Restricción de actividad: prohibición de pesca comercial y acopio los días sábado, domingo, lunes y feriados nacionales y provinciales.

prohibición de pesca comercial y acopio los días sábado, domingo, lunes y feriados nacionales y provinciales. Asignación de cupos: se realizará caso por caso, considerando las particularidades de cada solicitante.

se realizará caso por caso, considerando las particularidades de cada solicitante. Pesca deportiva: sólo permitida con devolución inmediata de las piezas capturadas.

sólo permitida con devolución inmediata de las piezas capturadas. Veda comercial general: del 20 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026.

del 20 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026. Vedas específicas: Dorado: prohibición de pesca comercial según Ley N.º 11.174. Surubí: prohibición total del 15 de agosto al 15 de marzo de cada año.



Un paso decisivo para el Paraná

El acuerdo representa una inflexión en la política de preservación del ecosistema fluvial más importante del país. La articulación entre ambas provincias busca proteger la biodiversidad del Paraná, garantizar la reproducción de las especies y sostener la pesca artesanal en un contexto ambiental cada vez más desafiante.

Las autoridades coinciden en que este es sólo el comienzo de un proceso más amplio: la consolidación de un modelo de gestión integrada del río, capaz de equilibrar conservación y desarrollo en un escenario marcado por las consecuencias del cambio climático y la presión humana sobre los recursos.