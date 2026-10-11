Funcionarios de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Misiones participaron de una reunión de trabajo en la ciudad de Santa Fe para coordinar políticas vinculadas con la actividad pesquera, la fiscalización de los recursos naturales y la conservación de especies nativas, en particular el dorado.

El encuentro se realizó en el Instituto del Agua y contó con la participación, por Entre Ríos, del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, y del director de Fiscalización y Recursos Naturales, Mario Zárate, junto con representantes de las demás provincias del Litoral.

Uno de los temas abordados fue la situación del fenómeno de El Niño y su incidencia en la región. Las lluvias y las variaciones en el caudal de los ríos condicionan los ciclos reproductivos de los peces y tienen impacto en los períodos de veda y captura.

Fiscalización conjunta y licencias de pesca

En materia de control, las provincias analizaron alternativas normativas y operativas para avanzar en un convenio regional de fiscalización conjunta. El objetivo es unificar criterios y coordinar procedimientos en las distintas jurisdicciones del Litoral.

También se avanzó en el principio de reciprocidad para las licencias de los guías de pesca, de manera que quienes estén habilitados en una provincia puedan obtener reconocimiento en las jurisdicciones vecinas.

En cuanto a los guías de caza deportiva, se inició el análisis de los requisitos, los cupos y la regularización de las licencias en el ámbito regional.

Fauna invasora y conservación del dorado

La agenda incluyó la actualización del plan de manejo y control de fauna exótica invasora, cuya presencia representa un desafío para la conservación de la biodiversidad nativa de la cuenca del Litoral.

Además, se presentó un informe científico elaborado por la Universidad de Michigan sobre la situación demográfica y poblacional del dorado. El estudio aportará información para evaluar futuras medidas de conservación y promover una pesca deportiva sustentable.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos destacaron la importancia de estos espacios de trabajo entre provincias, que permiten armonizar las normativas y fortalecer los controles sobre los recursos naturales compartidos.

La coordinación regional busca compatibilizar el desarrollo de las actividades productivas y recreativas con la protección de los ecosistemas y la conservación de las especies que forman parte de la riqueza natural del Litoral.