El Gobierno de Entre Ríos y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) avanzan en un estudio integral de los recursos minerales de la provincia, con el objetivo de identificar sus características, distribución y posibilidades de aprovechamiento económico.

En ese marco, se presentó el primer informe del estudio geoeconómico y de caracterización de las sustancias minerales entrerrianas. El documento incluye un relevamiento bibliográfico, información digitalizada y un mapa interactivo que permite consultar los antecedentes disponibles.

El acuerdo fue suscripto por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. El trabajo está a cargo del Laboratorio de Geología de Llanuras, perteneciente al Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP), dependiente del Conicet, el Gobierno provincial y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). La tarea se desarrolla junto con la Dirección de Desarrollo Minero.

El estudio contempla un total de diez entregables y busca generar información técnica para conocer mejor los recursos disponibles y evaluar sus posibilidades de desarrollo.

La segunda etapa comienza en Paraná y Diamante

La nueva fase del relevamiento se desarrollará entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre, con trabajos de campo en los departamentos Paraná y Diamante.

La primera campaña recorrerá la región oeste, desde Paraná hasta La Juanita, para evaluar limos, arcillas, arenas silíceas y cuarzosas, calizas y broza.

En el área de Paraná y Diamante también se estudiarán arcillas y limos con potencial de utilización en la industria cerámica.

Las tareas incluirán levantamiento de perfiles, mapeo geológico, toma de muestras y seis perforaciones de entre 12 y 30 metros de profundidad, que sumarán 126 metros de exploración.

En el conjunto del estudio están previstas 22 perforaciones y la recolección de aproximadamente 100 muestras. Los materiales serán analizados en el CICYTTP y en otros centros especializados del país, entre ellos Cicterra, la Universidad Nacional de San Juan y el Lemit-CIC.

Los estudios permitirán determinar propiedades físicas, composición química y características mineralógicas de los materiales relevados.

Siete recursos con potencial económico

El análisis de los antecedentes permitió identificar siete recursos minerales no metalíferos que presentan posibilidades de aprovechamiento productivo en distintos puntos de Entre Ríos.

Arenas silíceas: localizadas en Ibicuy, Diamante y Aldea Brasilera. Presentan niveles de pureza de entre el 97% y el 99%, con bajo contenido de hierro. Pueden utilizarse en la fabricación de vidrio, filtros y como arena para fractura hidráulica (frac sand), un insumo demandado por la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta.

Yeso: identificado en Piedras Blancas, Hernandarias y La Paz. Con una pureza cercana al 95%, tiene aplicaciones en la industria cementera y como corrector de suelos agrícolas.

Calcáreos organógenos o conchillas: presentes en Victoria, Puerto Ruiz y Bajada Grande. Pueden utilizarse como materiales de alta blancura, suplementos cálcicos para la producción avícola y para la elaboración de cal.

Arcillas cerámicas: registradas en Paraná, Diamante y Victoria. Tienen potencial de aplicación en la fabricación de tejas, ladrillos y productos cerámicos.

Bentonitas: ubicadas en la franja del río Paraná. Entre sus posibles usos se encuentra su aplicación como aglomerante en la peletización de alimentos balanceados para aves, con la posibilidad de sustituir insumos que actualmente se adquieren en otras provincias.

Basaltos y broza: identificados en Concordia, Chajarí y el departamento Paraná. Se utilizan como áridos para rutas, subbases viales y balasto ferroviario.

Cenizas volcánicas: localizadas en Federal y Villaguay. Por sus características de puzolana natural, pueden emplearse en la elaboración de cemento.

Información para evaluar nuevas oportunidades productivas

El relevamiento busca reunir información geológica, química y mineralógica que permita caracterizar los recursos disponibles en Entre Ríos y conocer sus posibles aplicaciones industriales.

La identificación de estos materiales y sus propiedades podría aportar elementos para evaluar nuevas oportunidades productivas, promover el aprovechamiento de recursos locales y reducir la dependencia de insumos provenientes de otras provincias.

La segunda etapa, con trabajos de campo en Paraná y Diamante, permitirá avanzar desde los antecedentes documentales hacia una caracterización directa de los materiales mediante muestras y perforaciones.