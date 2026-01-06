Este martes partió rumbo al Sultanato de Omán un contenedor con poco más de 1.700 kilos de carne ovina producida en Entre Ríos, marcando un hito para el sector agroindustrial provincial. Se trata de la primera exportación de este tipo con destino a Medio Oriente en casi 20 años, un hecho que resalta la relevancia estratégica del negocio para la cadena de valor ovina entrerriana.

La operación cobra aún mayor proyección si se tiene en cuenta que para mediados de este mes está previsto un embarque similar hacia Kuwait, lo que confirma la reapertura y consolidación de mercados internacionales para la carne ovina argentina.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó el rol del sector privado en la concreción del envío y remarcó que el impulso político fue clave. “El gobernador Rogelio Frigerio señaló que el mercado de Medio Oriente emerge como muy atractivo para la producción entrerriana, particularmente para los cortes ovinos, y a partir de esa lectura nos impulsó a trabajar para poner en marcha la Mesa Ovina”, explicó.

La Mesa Ovina es un ámbito de articulación integrado por entidades de productores, el Estado provincial y el Senasa, que viene trabajando de manera conjunta desde abril pasado con el objetivo de generar proyectos que potencien la actividad. Bernaudo precisó que con este envío a Omán se recupera un mercado que se encontraba inactivo desde 2006.

En términos productivos, la exportación incluyó la faena de 1.180 ovinos provenientes de productores entrerrianos de Concordia, Federación y Gualeguay, lo que evidencia el impacto territorial de la operación y su alcance dentro de la provincia.

La operatoria se inscribe en una estrategia más amplia orientada a diversificar y ampliar las oportunidades de comercialización de la producción ovina entrerriana, a partir del trabajo coordinado entre productores, industria frigorífica y operadores comerciales. Actualmente, Entre Ríos cuenta con más de 650.000 ovinos y dispone de una industria frigorífica preparada para acompañar el crecimiento del sector y responder a la demanda de los mercados internacionales.

En este contexto, la exportación prevista hacia Kuwait, cuya carga está programada para el 12 de enero, refuerza las expectativas del sector y consolida el regreso de la carne ovina entrerriana a destinos estratégicos, luego de casi dos décadas de ausencia en Medio Oriente.