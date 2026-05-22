Entre Ríos suele asociarse a sus paisajes ribereños, al campo, al mate, al carnaval o a su fuerte tradición federal. Sin embargo, detrás de esa identidad conocida, la provincia esconde una enorme cantidad de historias, curiosidades naturales, hitos históricos y particularidades culturales que la vuelven única dentro del mapa argentino.

Desde ecosistemas que no se repiten en otras regiones del país hasta episodios que marcaron la historia nacional, Entre Ríos es una provincia atravesada por el agua, la biodiversidad y un profundo legado político y social.

Una provincia moldeada por el agua

El nombre no es casual.

Entre Ríos está delimitada por dos de los sistemas fluviales más importantes de Sudamérica: el río Paraná y el río Uruguay, además de cientos de arroyos, lagunas e islas interiores que forman parte de su geografía.

Esa condición le dio una identidad territorial particular: una provincia continental, pero profundamente vinculada al agua, a la navegación, la pesca y la vida ribereña.

Yacarés en El Palmar: los “dinosaurios” del litoral

Uno de los datos menos conocidos para muchos visitantes es que en el Parque Nacional El Palmar, ubicado en el departamento Colón, habitan yacarés overos, reptiles fundamentales para el equilibrio ecológico.

Aunque suelen generar temor por su aspecto, se trata de una especie protegida que cumple un rol clave dentro del ecosistema.

Su presencia convierte al parque en uno de los espacios de mayor riqueza faunística del litoral argentino.

Fósiles bajo las barrancas de Paraná

Las barrancas de la ciudad de Paraná guardan otra particularidad: allí se hallaron restos fósiles de grandes mamíferos prehistóricos como gliptodontes y perezosos gigantes, especies que habitaron la región miles de años atrás.

Estos descubrimientos permitieron reconstruir parte del pasado geológico y paleontológico del territorio entrerriano.

Paraná fue capital del país

Uno de los hechos históricos más trascendentes de la provincia es que Paraná fue capital de la Confederación Argentina entre 1854 y 1861, durante el período en que Buenos Aires permanecía separada políticamente del resto del país.

Durante esos años, la ciudad se convirtió en centro institucional, administrativo y político del proceso federal argentino.

Ese legado todavía atraviesa buena parte de su patrimonio histórico.

El Palacio San José: lujo e innovación en el siglo XIX

En Concepción del Uruguay, el histórico Palacio San José, residencia del general Justo José de Urquiza, fue una de las construcciones más avanzadas de su época.

El edificio contaba con innovaciones poco comunes para el siglo XIX, como sistemas de agua corriente y una infraestructura de alto nivel para aquel tiempo.

Hoy es uno de los principales monumentos históricos de la provincia.

La tierra termal

Entre Ríos es una de las provincias con mayor desarrollo termal del país.

Apoyada sobre parte del Acuífero Guaraní, posee un importante circuito de complejos termales distribuidos en ciudades como Federación, Colón, Villa Elisa, Concordia y San José, entre otras.

Federación fue pionera en ese desarrollo y transformó el turismo termal en una de las actividades más importantes de la región.

Gualeguaychú y uno de los carnavales más convocantes

El Carnaval del País, en Gualeguaychú, es uno de los eventos turísticos y culturales más importantes de Argentina.

Sus carrozas, comparsas, vestuario y despliegue escénico lo posicionaron como uno de los carnavales más reconocidos de Sudamérica.

Cada verano convoca miles de visitantes.

Los gauchos judíos y la inmigración

A fines del siglo XIX, Entre Ríos fue escenario de una experiencia social e histórica singular: la llegada de miles de inmigrantes judíos que escapaban de persecuciones en Europa.

Se instalaron en colonias agrícolas como Basavilbaso y otras localidades, dando origen al fenómeno conocido como “los gauchos judíos”, una identidad que fusionó tradiciones rurales argentinas con costumbres de la inmigración judía.

San Salvador y el arroz

La ciudad de San Salvador es reconocida como la Capital Nacional del Arroz, una actividad que convirtió a la región en uno de los principales polos arroceros del país.

La producción tiene fuerte impacto económico y exportador.

Chajarí y la producción citrícola

El noreste entrerriano, especialmente Chajarí y su zona de influencia, es uno de los principales polos productores de cítricos dulces del país.

Mandarinas, naranjas y otras variedades forman parte del perfil agroindustrial de la región.

La chamarrita: identidad musical propia

Aunque el chamamé domina gran parte del litoral, Entre Ríos construyó una expresión musical propia: la chamarrita, un ritmo profundamente ligado a la identidad provincial.

El nombre de Linares Cardozo aparece como uno de sus grandes referentes y difusores.

El Túnel Subfluvial: una obra histórica

Inaugurado en 1969, el Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis, que une Paraná con Santa Fe, fue una de las obras de ingeniería más importantes de Sudamérica.

Su construcción por debajo del lecho del río Paraná representó un desafío técnico sin precedentes para la época.

Islas flotantes y biodiversidad

En el Delta del Paraná también aparecen los llamados embalsados, masas de vegetación flotante tan compactas que pueden desplazarse con la corriente.

Son parte de la riqueza ecológica del sistema de humedales.

El Castillo San Carlos y Saint-Exupéry

En Concordia, el Castillo San Carlos es uno de los espacios históricos y turísticos más emblemáticos.

La tradición local vincula ese lugar con la presencia del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, cuya estadía en la ciudad dejó huellas dentro del imaginario cultural de la región.

Una identidad federal profunda

Entre Ríos también fue protagonista de procesos políticos que marcaron la historia nacional.

Su fuerte tradición federal, el liderazgo de figuras como Urquiza y el papel de la provincia en debates territoriales e institucionales consolidaron una identidad profundamente ligada a la construcción del país.

Mucho más que una provincia entre ríos

Entre naturaleza, historia, producción, música, inmigración, termas y patrimonio, Entre Ríos reúne una diversidad difícil de condensar en una sola imagen.

Es tierra de yacarés y fósiles, de túneles y carnavales, de arrozales y colonias agrícolas, de chamarritas y ríos inmensos.

Una provincia que, detrás de sus paisajes conocidos, guarda historias que todavía siguen sorprendiendo.