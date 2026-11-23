El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un movimiento turístico heterogéneo en Entre Ríos, con diferencias importantes entre los principales destinos de la provincia. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los niveles de reservas oscilaron entre el 25% y el 78%, con Villa Elisa a la cabeza y una demanda más moderada en otras localidades.

Villa Elisa registró una ocupación hotelera estimada del 78%, con un gasto promedio de $115.850 por turista y de $67.250 por excursionista. La estadía media fue de 2,2 días. La actividad estuvo acompañada por ferias de emprendedores y propuestas en las bodegas de la zona.

En el resto de los destinos relevados, Victoria alcanzó un 58% de reservas; Colón, un 50%; Gualeguaychú, un 47%; Nogoyá, un 45%, y Chajarí, un 25%. El informe señaló que las contrataciones de último momento podían mejorar las previsiones iniciales, en un contexto marcado por decisiones de viaje flexibles y escapadas de corta duración.

Fiestas populares y propuestas para atraer visitantes

La agenda de acontecimientos tuvo un papel importante en el movimiento provincial. Durante el descanso se programaron alrededor de 20 fiestas y encuentros, con propuestas gastronómicas, culturales, deportivas y tradicionalistas distribuidas en distintas localidades.

Entre las actividades se destacaron la 24ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero, en Viale; la Fiesta del Choripán Entrerriano, en Rosario del Tala; la Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas, en Pueblo General Belgrano; la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal, en Federación, y la cuarta edición del Festival de la Empanada, en Yeso Oeste.

También hubo propuestas en El Pingo, con el Fogón Entrerriano; en Ubajay, con el Pre Cosquín, y en Urdinarrain, con la Fiesta de la Tradición.

Gualeguaychú concentró una agenda variada que incluyó la tercera edición de Expo Chef, el cuarto Encuentro Batuque, un motoencuentro, el festival GualeJazz, una feria del vino con más de 60 etiquetas de más de 20 bodegas y la carrera nocturna Megarun, con distancias de 5 y 10 kilómetros.

En Colón, la Feria al Parque se extendió durante las tres jornadas del feriado, con artesanos, emprendedores y espectáculos musicales en el entorno del Parque Quirós.

Menos turistas y menor gasto en el país

En el plano nacional, CAME estimó que 1.410.000 turistas viajaron por el país durante el fin de semana largo, con un impacto económico directo de $332.557 millones.

La cantidad de viajeros fue un 17,4% menor que en el mismo feriado de 2025. Sin embargo, el informe advirtió que la comparación debe considerar que el año pasado el descanso tuvo cuatro días, frente a los tres de este año, además de la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV.

La estadía promedio se ubicó en dos días, por encima de los 1,8 días registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días del mismo fin de semana largo de 2025.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, lo que representó una caída real del 3,1% frente al año pasado. En tanto, el impacto económico total disminuyó un 30,3% en términos reales.

Según el relevamiento, la reducción respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más breves y un consumo diario algo menor, en un contexto económico que condicionó los presupuestos familiares. Las propuestas gratuitas, las actividades al aire libre, las ferias y los espacios naturales ganaron relevancia como alternativas para quienes buscaron controlar sus gastos.

Escapadas cortas y reservas de último momento

El comportamiento turístico mostró diferencias entre destinos. Algunas localidades alcanzaron niveles elevados de ocupación impulsadas por acontecimientos específicos, mientras que otras tuvieron una demanda moderada. También se destacó el movimiento de excursionistas, es decir, personas que viajaron por el día y generaron actividad en la gastronomía, el comercio y los espacios recreativos, aunque sin quedar reflejadas en las estadísticas de alojamiento.

Otra característica fue la planificación flexible: en varios destinos las reservas se concentraron cerca de la fecha de salida, lo que dificultó anticipar los niveles definitivos de ocupación y obligó a los prestadores a ajustar sus expectativas.

En lo que va de 2026 se registraron diez fines de semana largos, sin incluir los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV. Si se excluye también el feriado del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, durante los otros nueve descansos se movilizaron 14.339.094 turistas en el país. La estadía promedio fue de 2,3 días y el gasto diario por persona alcanzó los $111.537, con un impacto económico acumulado superior a los $3,7 billones.

Entre Ríos se prepara para el verano

El fin de semana largo encontró a la provincia en plena preparación de la temporada de verano 2027. Bajo el lema “Entre Ríos, Friendly por Naturaleza”, se presentó una propuesta turística que reúne 70 destinos y busca promocionar una oferta que incluye termas, playas, naturaleza, carnavales, gastronomía, vinos y experiencias para quienes viajan con mascotas.

Los datos del relevamiento muestran que, pese a las diferencias entre localidades, las fiestas populares y las propuestas regionales continúan siendo herramientas para movilizar visitantes y sostener la actividad turística en distintos puntos de Entre Ríos. El desafío para los destinos será convertir esas escapadas breves en estadías más prolongadas y en un mayor consumo de los servicios y comercios locales.