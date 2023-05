El acto se desarrolló este jueves 11 de abril por la tarde en la Sala Sarmiento del predio ferial y tuvo un importante acompañamiento de la comunidad de Larroque, cuna de María Esther de Miguel. El titular de la Editorial de Entre Ríos (EDER), dependiente de la Secretaría de Cultura, Fernando Kosiak, encabezó la delegación entrerriana, compuesta también por la secretaria de Turismo, María Laura Saad, y el intendente de Larroque, Leonardo Hassell.

A través de una misiva, el gobernador Gustavo Bordet acompañó la iniciativa. “Debido a encontrarme en estas horas formando parte de una misión internacional de la región central en el norte de África, no puedo acompañarlos, pero quiero transmitirles distinguidas autoridades presentes y asistentes, equipo de trabajo y familia en pleno de la EDER, entrerrianos responsables de tamaños trabajos, invitados especiales y público en general, mi más afectuoso saludo, sincera felicitación por la labor realizada hasta ahora y votos para que la riqueza de nuestro pueblo como lo es en nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestra historia, sigan volcándose al papel y de esa manera ser transmitida a las generaciones futuras”, declaró.

Palpitando la esperada puesta en escena en la feria, Fernando Kosiak expresó: “Presentamos dos de los últimos títulos editados por la Editorial de Entre Ríos; Un viaje al país de los matreros, escrito por Fray Mocho en 1897, y una compilación e investigación que realizó Daniela Churrarín sobre los cuentos de María Ester de Miguel. Así que una comitiva interesante de Larroque nos está acompañando en este día tan importante para la provincia”.

Respecto a la participación de Entre Ríos en la feria, el titular de la EDER describió que hay en agenda “más de 40 presentaciones”. “Ya han pasado dos tercios, así que nos quedan unas últimas presentaciones de autores, autoras, de editoriales independientes de la provincia que han presentado sus libros y títulos, vendiendo y haciendo contactos. Así que está buenísimo también que el stand de la provincia haya servido para generar esos vínculos y esos contactos con otra gente”.

Kosiak también evaluó la importancia que tiene la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para la política cultural, y en particular editorial, de la provincia: “Es la plataforma internacional, la salida de nuestros libros que terminan en bibliotecas, en manos individuales de gente que viene de Europa, de toda América y nuestros libros llegan a otros lugares y también a otras personas que por ahí hace años que viven en Buenos Aires y sienten ese anhelo de tener un libro nuestro”.

Rescatando a Fray Mocho

Al brindar referencias sobre el libro de Fray Mocho, el funcionario expuso: “Más allá de que nuestra provincia siempre lo ha tenido como una de las más importantes figuras literarias, con un premio que lleva su nombre, nunca se lo había publicado en la provincia”.

“Es un libro clásico, bellísimo, que ha soportado el paso de los tiempos, así que también es una joya literaria rescatada”, celebró.

Acercando a María Esther de Miguel

Para la docente e investigadora Daniela Churuarín fue un día especial, por estar presentando su compilación de María Esther de Miguel. Al dar cuenta de sus sensaciones, manifestó: “Es una gran oportunidad estar en la Feria del Libro, porque sabemos lo que cuesta llegar a Buenos Aires y estar con el libro publicado por la Editorial de Entre Ríos, el día de Entre Ríos y en una sala en particular es, por un lado, la recuperación de nuestra memoria de Larroque, de Entre Ríos, de nuestra gran autora María Esther de Miguel; y, por otro lado, es un orgullo”.

Refiriéndose al contenido del libro comentó: “En 2017 comencé un trabajo de investigación que lleva un recorrido de vida y obra sobre María Esther de Miguel. El primero fue una biografía, el segundo una recuperación de sus crónicas para el Cronista Comercial y esta es una compilación, una antología a partir de sus cinco libros de cuentos publicados en vida.

Una antología es como la recolección de su mejor producción, siempre desde el punto de vista de una lectora. Es muy importante, porque sus libros de cuentos ya no estaban disponibles. Entonces, recuperamos a una gran escritora con su mejor producción entrerriana y la volvemos a tener disponible para los lectores”.

La obra hace visible el valor de las mujeres en la literatura entrerriana y Churruarín lo destacó: “María Esther de Miguel era una gran defensora de las mujeres, llevaba su voz en la cultura y en la escritura. Desde épocas donde tal vez no se hablaba de feminismo como hoy, ella siempre tenía puesto a las mujeres por delante. Decía: ‘Que los hombres no nos nombren a las escritoras es lo más corriente, pero terrible es que las mujeres no nombremos a las propias mujeres’. Así que, en ese sentido también es reivindicar su rol como mujer, como escritora y como promotora de la cultura”.

Acompañamiento larroquense

La comunidad de Larroque protagonizó una movilización inusual y su intendente, Leonardo Hassell, la puso de relieve. “Es día muy alegre, con una convocatoria muy importante desde la biblioteca desde el municipio y de delegaciones que también vinieron en particular a acompañar, en este caso a Daniela Churrarín, en tan importante obra”.

“Ya se había presentado en Larroque, a través de una actividad muy convocante, muy importante y reconociendo principalmente a María Esther, que nació y vivió en nuestra localidad y nos ha dejado un legado importantísimo”, agregó.

Detallando este último aspecto, reseñó: “Larroque cuenta con la Casa Museo, que fuera de María Esther, la cual fue donada totalmente equipada. Hoy es un espacio cultural y recreativo de todos los larroquenses”.

Por último, Hassell ponderó la tarea de Daniela Churruarín: “Que siga haciendo su trabajo, este es el tercero, es muy importante a nivel cultural para Larroque, pero también para toda la región y el país. Y contar con el apoyo y acompañamiento del gobierno de la provincia le pone un sello, jerarquiza y reconoce el trabajo como lo hace toda la comunidad de Larroque”.

Gran repercusión

Como ocurre desde el inicio de la exposición, el stand de Entre Ríos recibió permanente visita de interesados en conocer las grandes obras literarias de la provincia.

Tras la presentación en el Pabellón Blanco, un número musical del dúo de violín y guitarra, integrado por Juan Carlos Cavallaro y Sedil Toledo, tuvo a cargo el cierre.

Además de las autoridades mencionadas, estuvieron presentes el director general de Comunicación y Promoción de Turismo, Sebastián Piloni, y el director general de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, Matías Arevalo, y la directora de Cultura de la misma repartición, Mariángeles Rabufetti.