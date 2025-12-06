Después de un inicio de diciembre marcado por temperaturas superiores a los 30 grados, incluso antes del comienzo del verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un importante descenso térmico para este lunes en Entre Ríos. La jornada estará acompañada por lluvias y tormentas aisladas, con una máxima que no superará los 20° en gran parte de la provincia.

El alivio térmico será transitorio: según el organismo, el descenso se mantendrá durante el martes, pero a partir del miércoles las temperaturas volverán a subir de manera progresiva hasta alcanzar nuevamente 32° o 33°, dependiendo de cada localidad. Para el resto de la semana no se prevén nuevas precipitaciones.

Un verano más caluroso y con menos lluvias

De cara a la temporada estival, el SMN anticipa un verano más cálido que la media, con temperaturas que podrían ubicarse entre un 40% y un 45% por encima de los valores habituales para esta época del año.

A su vez, el organismo advierte que las lluvias serían inferiores a lo normal en Entre Ríos, un factor que podría influir en la disponibilidad hídrica y en el desarrollo de actividades productivas y recreativas durante los próximos meses.