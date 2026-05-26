Un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet correspondiente a mayo de 2026 posicionó a Entre Ríos como la provincia con la factura eléctrica residencial más baja de la Región Centro, por debajo de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

De acuerdo al relevamiento, Entre Ríos ocupa el puesto 17 en el ranking nacional de tarifas eléctricas para usuarios sin subsidio y el lugar 14 para usuarios subsidiados, consolidando una mejora relativa en comparación con otras jurisdicciones del país.

Desde la Secretaría de Energía provincial destacaron que el resultado refleja una serie de medidas implementadas durante la actual gestión para reducir el impacto del costo energético en los hogares entrerrianos.

“Cuando asumimos, Entre Ríos era la provincia con la tarifa eléctrica más cara del país. Tomamos decisiones para aliviar el costo de la boleta sin resignar inversión ni calidad del servicio”, señalaron desde el organismo.

Medidas para reducir el impacto en las facturas

Entre las acciones impulsadas por el Gobierno provincial mencionaron la eliminación de impuestos provinciales incluidos en la boleta eléctrica y la reducción de la tasa de fiscalización del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), que pasó del 1,8 al 0,8 por ciento.

También remarcaron los acuerdos alcanzados con municipios para disminuir tasas y contribuciones locales aplicadas sobre el servicio eléctrico. Según detallaron, la contribución municipal bajó del 8,69 al 6 por ciento y el tope de las tasas municipales se redujo del 16 al 13 por ciento.

Otro de los puntos destacados fue el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) durante casi dos años, una medida que, según indicaron, permitió amortiguar el impacto de los aumentos nacionales vinculados al precio de la energía y el transporte eléctrico.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que estas decisiones fueron acompañadas por un proceso de ordenamiento y eficiencia dentro de la empresa estatal de energía.

Inversión y modernización del sistema

Desde Enersa señalaron que las políticas de alivio tarifario convivieron con un importante nivel de inversión en infraestructura energética en toda la provincia.

Entre las obras y mejoras realizadas mencionaron nuevas estaciones transformadoras, ampliaciones de redes de distribución eléctrica, incorporación de medidores inteligentes, renovación de equipamiento y modernización de sistemas operativos y comerciales.

“Mientras antes los recursos se despilfarraban, ahora cada peso se transforma en obras para mejorar el servicio que reciben los entrerrianos”, expresaron desde la empresa provincial.

Finalmente, desde el Gobierno destacaron que Entre Ríos logró mejorar su posición en el ranking nacional de tarifas sin frenar inversiones, ampliando la capacidad del sistema eléctrico y fortaleciendo la infraestructura energética provincial en distintos puntos del territorio.