Entre Ríos finalizó su participación en los Juegos Nacionales Juveniles y Adaptados Evita 2026 en el sexto lugar de la tabla general, con un total de 72 medallas: 30 de oro, 20 de plata y 22 de bronce. La competencia se desarrolló en Mar del Plata y reunió a más de 7.000 deportistas de distintas regiones del país.

En la clasificación por categorías, la provincia obtuvo el tercer puesto en Juveniles, con 50 preseas (18 de oro, 14 de plata y 18 de bronce). En Deporte Adaptado, en tanto, se ubicó en el puesto 15, con 22 medallas: 12 de oro, seis de plata y cuatro de bronce.

La representación entrerriana participó en 35 disciplinas, distribuidas en 28 de Juveniles y siete de Deporte Adaptado. Entre las actividades estuvieron atletismo, natación, básquet, hockey, canotaje, gimnasia, boccia, goalball y vóley sentado, entre otras.

Reconocimientos por equipos y la Copa Juego Limpio

Además de los resultados individuales, Entre Ríos obtuvo reconocimientos por equipos en cinco disciplinas: natación, básquet, hockey sobre césped, handball de playa y levantamiento olímpico de pesas.

Uno de los principales reconocimientos fue la Copa Juego Limpio, una distinción que destaca a la delegación que mejor representa valores como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la humildad y el esfuerzo.

La provincia recibió 11 votos en la elección realizada por la organización nacional, los jefes de delegación y sus representantes. El premio fue entregado al jefe de la delegación entrerriana, Fernando Butvilofsky, durante el acto de cierre en el Skatepark de Mar del Plata.

Una delegación de 360 representantes

Entre Ríos estuvo representada por 360 deportistas y acompañantes, bajo la coordinación del secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; y la directora de Deporte Adaptado, Laura Buson.

El equipo de acompañamiento incluyó dos médicos y cuatro kinesiólogos, además de profesores, entrenadores, coordinadores y trabajadores de la Secretaría de Deportes. La delegación contó con alojamiento y alimentación organizados para atender las necesidades de los participantes durante las jornadas de competencia.

También estuvo presente Carpi, la mascota entrerriana, que acompañó a los atletas en los distintos escenarios deportivos. Su recorrido había incluido previamente la Final Nacional de Adultos Mayores.

La participación provincial contó con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, y de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes.

Finalizó la competencia y comenzó el regreso

Las competencias concluyeron el sábado y, después del almuerzo, los siete micros que trasladaron a la delegación emprendieron el regreso a Entre Ríos.

La edición 2026 de los Juegos Evita reunió a más de 7.000 participantes de alrededor de 700 localidades y 20 jurisdicciones, con competencias en 38 disciplinas convencionales y adaptadas.

Para la delegación entrerriana, el balance incluyó el sexto puesto en la clasificación general, el tercer lugar en Juveniles y la obtención de la Copa Juego Limpio, además de las medallas y los reconocimientos conseguidos en las distintas disciplinas.