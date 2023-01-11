El el Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo del Ministerio de Cultura, anuncia la apertura de las inscripciones para participar de la edición 2023 de la Fiesta Provincial del Teatro de Entre Ríos.

Las fiestas provinciales de teatro tienen como misión generar un espacio de encuentro anual y festivo del teatro de la provincia, en el marco de una cogestión con los estados provinciales y otras instituciones para propiciar el intercambio de saberes, necesidades y experiencias de formación y compartir sus producciones con el público. Asimismo, se seleccionan el o los espectáculos que participarán en la Fiesta Nacional 2023 representando a la provincia.

Pueden participar elencos de artes escénicas de la provincia. Es requisito del reglamento que el 75 %, como mínimo, de los integrantes cuenten con estabilidad y permanencia en la provincia, al menos durante los últimos dos años.

No podrán competir elencos y/o grupos teatrales con los mismos espectáculos que hayan participado en ediciones anteriores de una Fiesta o Selección Provincial, o que hayan sido designados para representar a alguna provincia en una Fiesta Nacional, ni con adaptaciones ni modificaciones del mismo.

Los espectáculos que se presenten al proceso de selección deberán contar mínimo con cuatro funciones realizadas en distintas fechas ante público.

No habrá restricciones de ningún tipo respecto a temática, línea estética o volumen de montaje.

Aquellos espectáculos que requieran un espacio no convencional, deberán informar a la Comisión Organizadora respectiva, treinta días antes de su presentación.

Cada espectáculo participante deberá seleccionar un integrante que los represente ante la Comisión Organizadora para todo trámite técnico-administrativo.

Por ser su participación de carácter competitiva, los elencos participantes no percibirán honorarios por la función realizada en esta Selección.

Inscripción

Los elencos que quieran participar ya pueden inscribir sus espectáculos a través del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN correspondiente, disponible en el sitio web www.inteatro.ar/convocatorias

La inscripción estará abierta hasta el 31 de enero de 2023 inclusive.