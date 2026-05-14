La actividad ajedrecística continuará creciendo en Entre Ríos con la realización de dos importantes torneos que convocarán a jugadores de distintos puntos de la provincia durante los próximos meses. Se trata del Campeonato Entrerriano por Equipos y del Torneo Promocional y Escolar 2026, competencias destinadas tanto a ajedrecistas experimentados como a jóvenes en etapa formativa.

La primera de las propuestas será el Campeonato Entrerriano por Equipos, que se desarrollará el próximo 27 de junio desde las 9:30 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concepción del Uruguay, en la ciudad de Concepción del Uruguay.

El certamen se disputará bajo el sistema de ritmo 25 minutos más 5 segundos de incremento por jugada (25+5’’) y reunirá a equipos de distintos puntos de la provincia. Para informes e inscripciones, los interesados podrán comunicarse con Alejandro Ale al 3442-673004.

Por otra parte, la ciudad de General Ramírez será sede el próximo 4 de julio del Torneo Promocional y Escolar 2026, una competencia abierta a toda la comunidad y sin restricciones de participación por clubes o instituciones.

El torneo estará destinado a jugadores y jugadoras desde la categoría Sub 8 hasta Sub 20, promoviendo la participación de niños, adolescentes y jóvenes en el deporte ciencia.

Además del carácter competitivo y formativo del encuentro, la competencia tendrá relevancia a nivel nacional, ya que otorgará pase y aval para los Campeonatos Argentinos de Menores 2027 y para las Olimpíadas Escolares 2026.