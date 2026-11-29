Entre Ríos avanza en la incorporación de nuevos destinos al programa turístico y cultural Caminos de Belgrano, una iniciativa interprovincial que busca reconstruir el recorrido del general Manuel Belgrano y recuperar los lugares vinculados con la Expedición al Paraguay de 1810-1811.

La propuesta combina patrimonio histórico, actividades educativas y circuitos turísticos. En la provincia ya fueron incorporados seis sitios distribuidos en Paraná, Concepción del Uruguay y Mandisoví, en el actual departamento Federación.

Como parte de la ampliación del recorrido, el viernes 27 de noviembre se firmó un convenio de adhesión con la Municipalidad de Federación. Es el primer acuerdo con un municipio entrerriano incluido en la ruta y establece compromisos de cooperación para identificar, documentar y difundir los atractivos históricos.

Los seis sitios entrerrianos incorporados

El circuito provincial reúne lugares vinculados con el paso de Belgrano y el desarrollo de la expedición por territorio entrerriano.

En Paraná se incorporaron tres espacios:

Plaza 1º de Mayo y Bajada Grande: conforman el núcleo histórico donde acampó el ejército patriota en octubre de 1810.

conforman el núcleo histórico donde acampó el ejército patriota en octubre de 1810. Algarrobo añejo: árbol asociado por la tradición paranaense con un descanso del general Belgrano.

árbol asociado por la tradición paranaense con un descanso del general Belgrano. Solar de Gregoria Pérez de Denis: actualmente ocupado por el Club Social, reconoce el aporte de esta vecina a la causa independentista.

En Concepción del Uruguay forman parte del recorrido:

Museo Casa de Delio Panizza: lugar donde Belgrano permaneció durante once días en abril de 1811.

lugar donde Belgrano permaneció durante once días en abril de 1811. Plaza Francisco Ramírez: espacio central de la antigua villa del Arroyo de la China.

El sexto punto es Mandisoví, en el departamento Federación. Belgrano elevó el poblado a esa categoría en noviembre de 1810, dispuso un trazado urbano, impulsó la creación de una escuela y designó como primer alcalde guaraní a Pablo Areguatí.

Buscan ampliar el recorrido hacia otras localidades

El Ente Mixto de Turismo de Paraná (Emturer) trabaja en la articulación con los gobiernos locales para extender el circuito hacia Santa Elena, La Paz y Feliciano, localidades vinculadas con el paso de la expedición por Entre Ríos.

La adhesión de Federación marca el inicio de una serie de acuerdos que se prevé replicar con los demás municipios participantes. El objetivo es coordinar acciones para poner en valor los sitios históricos y convertirlos en atractivos integrados a una propuesta turística provincial.

Caminos de Belgrano fue impulsado inicialmente por Tucumán y Santa Fe, y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. La iniciativa busca vincular los territorios relacionados con la vida y el legado del prócer mediante una ruta de alcance federal.

Capacitarán a guías y profesionales del turismo

Otra de las acciones previstas será una capacitación virtual el lunes 30 de noviembre, destinada a guías e idóneos vinculados al Colegio de Profesionales en Turismo de Entre Ríos (Coprotuer).

La formación abordará el contexto histórico de la Expedición al Paraguay, su recorrido geográfico y las postas estratégicas en territorio entrerriano. También brindará herramientas para interpretar ese legado y desarrollar circuitos y propuestas turístico-educativas.

De esta manera, la provincia busca ampliar la participación de sus localidades en una ruta que propone recuperar parte de la historia de la independencia argentina a partir de los lugares y las comunidades que formaron parte de aquellos acontecimientos.